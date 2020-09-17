Всю неделю - фильмы под звездами

Ночи кино в сквере АОДНТ всегда собирают десятки людей. Фото: АОДНТ

Амурская столица постепенно пробуждается после затяжного культурного затишья, вызванного пандемией коронавируса. Уже заработали кинотеатры, отгремел фестиваль «Золотая маска» и стартовала «Амурская осень», а музеи все чаще зазывают на выставки. Разбираемся, чем развлечь себя в выходные и по вечерам на этой неделе.

«Осень» вне конкурса

Пространство перед амурским областным Домом народного творчества становится центром притяжения молодежи - с понедельника здесь бесплатно показывают фильмы, привезенные в Благовещенск в рамках «Амурской осени». Первые показы уже прошли, но вы еще можете успеть посмотреть что-то новенькое - крутить кино в сквере будут каждый день с 19.00 вплоть до 20 сентября. Но обо всем поподробнее.

19 сентября зрителям будет представлена ставшая уже традиционной для фестиваля панорама «Союзмультфильма». В частности, в этот вечер можно будет посмотреть полнометражную анимацию «Гофманиада» режиссера Станислава Соколова (12+). Это кукольный мультфильм, снятый по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана - «Золотой горшок», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес».

20 сентября подарком для зрителей станет ретроспектива картин советского и российского кинорежиссера Леонида Менакера. Ее откроет фильм Александра Позднякова «Волшебный фонарь Леонида Менакера» (12+). В ретроспективный показ также включены кинокартина «Молодая жена» Леонида Менакера (12+) и совместная работа режиссеров Леонида Менакера и Никиты Курихина «Не забудь… станция Луговая» (0+). Последний также можно будет увидеть во время тематического показа картин к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (см. далее).

20 сентября Великой Победе будут посвящены еще два кинофильма: «Ржев» режиссера Игоря Копылова и премьерный показ фильма «Халхин-Гол» Андрея Егорова. Обе картины созданы в 2019 году (12+).

Кроме того, в рамках специального показа на уличном экране будут демонстрироваться два художественных фильма и один документальный. В среду состоялся первый фестивальный показ картины «Капитан Голливуд» режиссера Евгения Татарова (12+). В четверг, 17 сентября амурчан ждут премьеры фильма «Жизнь после жизни» режиссера Сергея Пищикова (12+) и документалки «35 миллиметров» амурского режиссера Олега Семенца (6+).

Лучшие короткометражки

В сквере АОДНТ на этой неделе пройдут показы и лучших короткометражных работ Фестиваля уличного кино (16+). В пятницу, 18 сентября зрителям предложат оценить конкурсную программу фестиваля, а днем позднее, 19 сентября, - внеконкурсные работы. И тоже бесплатно!

18 сентября на суд амурчан представят игровые короткометражные фильмы общей продолжительностью 143 минуты. После просмотра зрители смогут отдать свой голос за понравившиеся работы, поднимая над головой светящиеся фонарики, а организаторы уже определят тройку победителей.

Соревноваться будут такие фильмы: «Подводник» (реж. Александр Назаров), «Подвиг» (реж. Иван Петухов), «Белым по черному» (реж. Антон Мамыкин), «Ничто не может помешать нам любить» (реж. Ян Гэ), «Маруся» (реж. Светлана Устинова), «Ecolove» (реж. Дмитрий Григорьев), «Большая Восьмерка» (реж. Иван Соснин), «Интересное кино» (реж. Араик Крпоян), «Трудности перехода» (реж. Алена Корчагина), «Обмен» (реж. Аксинья Гог).

19 сентября в Благовещенске покажут один из внеконкурсных альманахов, которые формирует оргкомитет Фестиваля уличного кино. В него вошли картины: «Теленок» (реж. Виктория Рунцова), «Верю - не верю» (реж. Алена Олейник), «Космособака» (реж. Иван Пшенин), «Хлеб и соль» (реж. Арч Шермазанян), «Ты здесь» (реж. Елена Бутенко-Райкина), «Кю Кокин» (реж. Павел Тихонов). Общая продолжительность - 83 мин.

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В Амурском областном краеведческом музее продолжаются экскурсии на легендарный чердак бывшего универсального магазина торговой фирмы «Кунст и Альберс», в здании которого сейчас и расположился музей. В следующий раз экскурсия «Чердак. Истории» (12+) состоится в пятницу, 18 сентября в 19.00.

- Старый чердак - главный герой экспозиции. Он сохранился в том виде, в каком был в начале прошлого столетия. Забитый в балку кованый гвоздь, узор кирпичной кладки, железная дверь и вековая паутина в башенке, когда-то никому не нужные и вынесенные сюда на хранение старые вещи… С годами они, как и сам чердак, обрели новый смысл, став ключами к личной памяти нескольких поколений горожан, - рассказывают в музее.

Оказавшись на чердаке, амурчане смогут посмотреть на Благовещенск глазами предприимчивых владельцев торгового дома «Кунст и Альберс», познакомиться с интерьерами здания советского времени и историями семейных реликвий благовещенцев.

Важно - вход на экскурсию только по предварительной записи, не более 10 человек, наличие масок обязательно. Записаться можно по телефону 77-34-14. Стоимость билета 200 руб.

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