Коронавирус в школах: Три класса в Белогорске ушли на дистанционку из-за COVID-19

На уроки ходят дети с ОРВИ - заявляют родители из Белогорска. Фото: pixabay.com

В городе Белогорске Амурской области у школьников выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Станислав Мелюков.

- В Белогорске ситуация относительно хоть и благополучная, но есть тревожные симптомы. Несмотря на то, что нам за все время удалось не допустить вспышек в детских садах и они работали постоянно, сейчас, после начала учебного года, 3 класса в трех школах находятся на дистанционном обучении - у учеников выявлен ковид, - рассказал Станислав Юрьевич.

Он обратился к жителям города с просьбой всерьёз вспомнить рекомендации Роспотребнадзора и снова начать соблюдать осторожность. По словам мэра, с понедельника проверки возобновятся – и есть риск повторной самоизоляции и карантина.

В комментариях тут же начали писать обеспокоенные родители. Белогорцы спрашивают, почему детей с признаками ОРВИ допускают на занятия и приводят пример: ребенок с насморком ходит на занятия, за партой сидит в маске, а на физкультуре снимает. В других школах, рассказывают мамы, больные ребята и вовсе приходят без масок. На эти сообщения уже откликнулась председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина – в ответ на один из комментариев она попросила указать номер школы, так что, возможно, проблему в итоге решат.

Внимательно относятся в Белогорске и к сезонному подъему ОРВИ. В связи с ним Станислав Мелюков пообещал, что с отопительным сезоном в городе тянуть не будут:

- Как только станет некомфортно, он начнется без оглядки на пресловутые «меньше +8 среднесуточной в течение 5 дней».