В обнимку с батареей сидеть осталось недолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улицах и в домах Благовещенска начали падать температуры. Некоторые жалуются на холод в квартирах и рассказывают, как кутаются в два одеяла, не выключают обогреватели и не ступают на холодный пол без носков. У других благовещенцев, впрочем, дома ещё тепло – дом на дом не приходится. Тем не менее, всех жителей города одинаково волнует вопрос: когда включат отопление в Благовещенске. Мэр города Олег Имамеев подробно рассказал об этом.

Вопрос 1. Когда должны запустить отопление?

- Сначала правовая сторона. Согласно 5 пункту Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Вопрос 2. Может ли мэрия начать отопительный период раньше?

- Да, мы вправе принять такое решение. Но я считаю, что на сегодняшний день включать отопление в квартирах горожан преждевременно. По прогнозу синоптиков, дневные температуры на следующей неделе будут достигать +19 градусов.

Вопрос 3. Так когда в итоге батареи станут горячими?

- Сроки планового начала отопительного сезона - с 26 сентября по 5 октября. И еще раз. В случае необходимости сроки могут быть скорректированы в ту или иную сторону.

Вопрос 4. А есть исключения?

- В социальных учреждениях, школах и детских садах отопление традиционно включим раньше, чем в жилых домах. Соответствующее решение самостоятельно могут принять и руководители этих учреждений, направив заявку в теплоснабжающую организацию. На данный момент таких обращений нет.

Вопрос 5. Проблем в этом отопительном сезоне не будет?

- К отопительному периоду город практически готов. Говорю про ТЭЦ, 18 муниципальных, 12 ведомственных котельных, тепловые сети. Ресурсоснабжающие организации завершают отдельные мероприятия.

После начала отопительного периода в течении 2-3 недель будет проводится наладка и регулировка теплотехнического оборудования в МКД и настройка его работы в зимних условиях. Заранее провести эти действия невозможно. Надеюсь, что серьезных проблем при вхождении в отопительный сезон сможем избежать. В случае их появления будем реагировать максимально оперативно.

Соответствующие службы находятся в полной готовности. То же самое прошу сделать и обслуживающие организации, управляющие компании.