Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 сентября 2020: Колледж искусств ушел на дистанционку «ради профилактики»

Мера временная, заверили в Амурском областном колледже искусств и культуры. Фото: culture.ru

Ситуация с коронавирусом в Приамурье остается не самой благоприятной: за сутки заболели 29 человек, всего с начала пандемии – 4050 жителей. И пускай 2631 пациент уже выздоровел, происходящее не может не беспокоить.

Волнует наших читателей, среди прочего, уход образовательных учреждений на дистанционное обучение. Мы уже рассказывали о том, что удаленку ввели в нескольких школах Благовещенска, Белогорска и Тынды. Сегодня же в редакцию обратились читатели с сообщением о том, что на дистанционное обучение перешел Амурский колледж искусств и культуры.

Инфографика: Yandex.ru

– Слышал, что закрыли колледж культуры. Но неизвестно, почему. Может быть, там коронавирус выявили? Разве о таком не должны сообщать? – беспокоятся амурчане.

Мы обратились за комментарием к руководству Амурского колледжа искусств и культуры. Там пояснили, что мера временная, для профилактики – но для чего потребовалась такая профилактика, не уточнили. Известно лишь, что через 3-4 дня колледж должен заработать в прежнем режиме.