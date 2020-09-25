Амурского тигра Павлика в Приамурье убили браконьеры – возбуждено уголовное дело

Амурский тигр - животное краснокнижное. Фото: wikimedia.org

Браконьеры застрелили амурского тигра Павлика, которого вместе с тигрицей Еленой выпустили на территории Амурской области в мае 2019 года. Тушу животного обнаружили 23 сентября служащие управления по охране животного мира Приамурья.

Как рассказали в управлении, сигнал от ошейника Павлика пропал 8 сентября. Его последняя локация определялась в Свободненском районе. Во вторник, 22 сентября инспекторы охотнадзора получили информацию о том, что тигра застрелили браконьеры с указанием примерного место отстрела.

— Туша тигра действительно была обнаружена в указанном месте, в четырех километрах от точки последней локации тигра. В полицию по данному поводу незамедлительно было направлено официальное представление. В настоящее время полиция занимается проверкой информации и расследованием вопиющего факта браконьерства, — рассказал замначальника управления по охране животного мира области Иван Болотский.

Погибшего тигра нашли в лесном массиве недалеко от села Новостепановка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

- По факту незаконной добычи особо ценного животного – амурского тигра, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации отделом дознания МО МВД России «Свободненский» возбуждено уголовное дело, - уточнили в ведомстве. - В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

Ситуацию прокомментировал губернатор Приамурья:

- Мне стало известно, что какие-то нелюди убили амурского тигра Павлика, которого год назад выпустили в дикую природу в Архаринском районе. Вопиющий случай! Уже есть определенная информация о причастных к этому деянию. Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных. С рук им это не сойдет! – пообещал Василий Орлов.

Помимо лишения свободы на срок до 4 лет браконьерам грозит выплата за ущерб, причиненный природе, в размере 1,1 миллиона рублей. А ущерб огромен - амурский тигр находится в Красной книге, на территории всего Дальнего Востока данных хищников осталось не более 560.