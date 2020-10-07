Отправят ли амурских школьников на досрочные каникулы из-за «ковида»

Домашнее обучение не понравилось ни родителям, ни детям. Фото: pexels.com

Новость о переходе московских школ на дистанционное обучение всколыхнула волну беспокойства и среди амурских родителей. Мамы и папы сразу же вспомнили весеннюю «удаленку», когда им самим приходилось выполнять роли учителей и разбираться в давно позабытых науках.

Опасения родителей можно понять – несколько классов региона уже начали учиться дома. Так, на оперативном штабе 2 октября сообщались, что на дому обучаются 23 школьных класса, а общее число очагов коронавируса в образовательных учреждениях за прошлую неделю увеличилось до 66. Ну как тут не заволноваться!

Однако волноваться о том, что каникулы начнутся досрочно или затянуться на длительный срок, на самом деле не стоит. Как рассказали в министерстве образования и науки Амурской области, работа идет в штатном режиме, о досрочных каникулах речи пока не ведется. Подобные указания может дать амурское управление Роспотребнадзора, но там пока не спешат отправлять на удаленку всех учеников – только отдельные классы.

- В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях по переходу на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности, - цитируют в региональном минобрнауки Министерство просвещения Российской Федерации. - По информации регионов, в настоящее время занятия приостановлены лишь в 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых субъектами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения.

Ложными оказались и новости о переходе на дистанционное обучение школьников из столицы, комментируют в Минпросвещения. И уточняют - образовательная система Москвы, в частности, находится на плановых каникулах и сведений об иных решений не поступало.

Общая ситуация по стране находится под непрерывным контролем.