Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 октября 2020: Соблюдение масочного режима проверяют в Благовещенске

Работа по выявлению и предупреждению опасной напасти продолжается. Фото: правительство Амурской области

По последним данным, в Амурской области выявлено 4519 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. Выздоровел 2961 человек, скончались – 54 амурчанина. Остальные пациенты продолжают лечение. При этом 49,7% наблюдается пневмония, у 44,7% - симптомы ОРВИ. И только 5,6% болеют бессимптомно.

Между тем, в Благовещенске продолжаются регулярные проверки соблюдения масочного режима и других требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, 6 октября сотрудники Роспотребнадзора и городского управления потребительского рынка обошли торговые точки в ТЦ «Большой», супермаркет «Авоська» в ТЦ «Максимум» и другие объекты розничной торговли.

Маски на лицо

- В ходе рейдов проверяется соблюдение масочного режима и всех санитарных правил: проведение термометрии, дезинфекции помещений. Проверки показывают, что в целом правила соблюдаются, но есть небольшие замечания к посетителям, они немного расслабились, – прокомментировал представитель управления потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска.

Специалисты проконтролировали наличие масок у посетителей, продавцов и других сотрудников организаций, наличие средств дезинфекции и журналов по термометрии и проведении санобработки. Тем, кто санитарно-эпидемиологическими мерами пренебрег, выносили устные предупреждения.

- Средства защиты на входе есть, маски продаются, дезинфекция проводится. Когда покупатель заходит в отдел за покупкой, продавец должен его проконтролировать, попросить надеть маску и, в случае неисполнения просьбы, отказать в обслуживании. У нас в здании около 200 собственников. Все распоряжения Роспотребнадзора мы доводим до предпринимателей, просим соблюдать масочный режим и все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавируса, – объяснила гендиректор управляющей организации торгового центра Галина Галимова.

Между тем, ранее сообщалось о грубых нарушениях масочного режима на территории торговых центров, в небольших объектах торговли, на автобусных маршрутах в отдельных городах Амурской области. Маски отсутствовали как у покупателей и пассажиров, так и у продавцов и водителей.

ОРВИ-19

При этом в Благовещенске на фоне продолжающейся регистрации случаев и наличием очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекции, отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, рассказали в пресс-службе городской администрации.

У многих заболевших коронавирусная инфекция и ОРВИ протекают бессимптомно или с минимальными проявлениями. Они, сами того не подозревая, могут заражать окружающих. Маски и перчатки являются физическим препятствием для вируса, передающегося воздушно-капельным и контактным путями. Так что ношение маски – это защита не только самих себя от инфекции, но и мера социальной ответственности на тот случай, если ты являешься бессимптомным носителем вируса.

- В общественном транспорте и местах массового скопления людей, где невозможно соблюдать необходимую социальную дистанцию, средства индивидуальной защиты – самый надежный способ защиты себя и окружающих. Тем более, что одновременное заражение гриппом и COVID со значительной долей вероятности может привести к летальному исходу, так как грипп и коронавирус прежде всего поражают легкие, провоцируя осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, что особенно опасно для пожилых людей, - обратили внимание в мэрии.

Руководителям предприятий и организаций города необходимо ответственно отнестись к данной информации, обеспечить контроль за обязательным ношением масок сотрудниками, посетителями, покупателями, пассажирами. Отсутствие маски сегодня – прямая угроза здоровью.

Поэтому за несоблюдение масочного режима и предпринимателям, и посетителям грозят штрафы. Физическим лицам предусмотрено наказание на сумму от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, на ИП – от 30 тысяч рублей.