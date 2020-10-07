Халатность и нарушение санитарных норм: Амурских врачей обвиняют в инфицировании детей гепатитом

Следователям удалось установить всех потерпевших, зараженных в период с 2009 по 2018 годы. Фото: pexels.com

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела о халатности, из-за которой в «Амурской областной детской клинической больнице» 164 ребенка заразились гепатитом С. Обвинения предъявлены заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

Скандал вокруг больницы разразился в 2018 году. Первым тему поднял депутат местного заксбрания Сергей Труш. Весной того года к нему обратились родители зараженных детей. Все они в течение последних полутора лет лечились в одной и той же больнице в разное время. Поначалу речь шла о 26 детях. Почти сразу возникла версия о том, что заражение произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил во время процедур.

Сначала проверку организовал Роспотребнадзор. Материалы этой проверки поступили в региональное подразделение СК России, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. По поручению председателя Следственного комитета РФ в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства. В рамках предварительного расследования и продолжаемых эпидемиологических мероприятий следователям удалось установить всех потерпевших, зараженных в период с 2009 по 2018 годы.

- По версии следствия, в результате халатного отношения руководства медицинского учреждения к исполнению своих обязанностей по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил персоналом детской больницы допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария. Указанные действия повлекли за собой инфицирование 164 несовершеннолетних пациентов вирусным гепатитом С, - рассказали в Следственном комитете Российской Федерации.

Не ограничиваясь лишь расследованием факта совершения противоправных действий руководством больницы, следователи Главного следственного управления инициировали принятие губернатором Амурской области региональной программы по дорогостоящему лечению пострадавших, комплексной реабилитации, социальной и психологической помощи им и их семьям, - обратили внимание в ведомстве.

К настоящему времени завершено лечение 27 детей, у которых при повторных исследованиях вирус гепатита С в крови не выявлен. Программа будет продолжена до завершения излечения всех пострадавших детей.