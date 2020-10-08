Первую вакцину от коронавируса поставили медикам Благовещенска

Фото: www.amurobl.ru

Вакцинация добровольцев от коронавируса началась в Амурской области. Первые прививки поставили врачам и старшей медсестре инфекционного госпиталя, который развернут на базе Благовещенской городской клинической больницы.

- Двухвекторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» была создана российскими специалистами для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ее ставят людям от 18 до 60 лет. Вакцина была доставлена сегодня в поликлинику профосмотра в Благовещенске, здесь мы и прививали наших медиков, - рассказала врач-эпидемиолог Благовещенской городской клинической больницы Елена Петренко.

Фото: www.amurobl.ru

Врач-терапевт поликлиники профосмотров Елена Андреева пояснила, что условия хранения и транспортировки вакцины требуют четкого соблюдения инструкций. Храниться она должна при температуре минус 18 градусов, размораживается в течение 15-20 минут при комнатной температуре, после чего годна 30 минут. Резко переворачивать и встряхивать ампулы нельзя. После прививки пациентов оставляют здесь же под наблюдением на 30 минут.

- Вакцина двухкомпонентная, безопасная для человека. Вводится она внутримышечно двукратно, следующий раз прививать этих же добровольцев будем через 21 день, - рассказала Елена Петренко.

Фото: www.amurobl.ru

Противопоказания при вакцинации – беременность и период грудного вскармливания, непереносимость компонентов и острые и хронические заболевания.

- Я прививаюсь каждый год от гриппа, от пневмонии, чтобы и самой не заболеть, и пациентов не заразить. Как только мы узнали, что вакцина от коронавируса создана, сразу решили привиться, - рассказала врач-терапевт приемного отделения инфекционного госпиталя Ольга Максимова. - Приемное отделение – это первый этап, куда поступают пациенты. Мы постоянно контактируем с больными еще до того, как их обследуют. Надеюсь, вакцина нам поможет, и мы не будем болеть. Некоторые мои коллеги уже переболели коронавирусной инфекцией, надеюсь, что для меня после прививки она не будет опасна.

Фото: www.amurobl.ru

Защитить медиков нам необходимо в первую очередь – именно они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, постоянно подвергая себя опасности заражения, заявила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева. Она добавила:

- Нам необходимо сделать все, чтобы медработники оставались в строю. Поэтому первая партия вакцины распределена в инфекционные госпитали для иммунизации персонала. Вообще вопросы обеспечения всем необходимым работников медучреждений, занятых в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, стоят на особом контроле Правительства региона. Поставки средств индивидуальной защиты, организация временного проживания изолированно от семей, доплаты за работу в сложных условиях – всему этому уделяется максимально пристальное внимание.