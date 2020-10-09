Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 октября 2020: На борьбу с «ковидом» потратили свыше 1,8 млрд рублей

Сейчас в регионе более 4,5 тысяч заразившихся коронавирусом - более половины из них выздоровели. Фото: минздрав Амурской области

И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева доложила Василию Орлову о том, как реализуют меры для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. Всего на борьбу с «ковидом» потратили более 1,8 миллиарда рублей.

В частности, из регионального бюджета было направлено свыше 681 миллиона рублей. Как сообщила Светлана Леонтьева, эти средства потратили на ремонт инфекционного госпиталя на базе Благовещенской городской клинической больницы, на что было направлено более 9 миллионов рублей, на 46,8 миллиона рублей приобретено медоборудование. Более чем на 40 миллионов рублей закуплены лекарства. 25 миллионов рублей направлено на закупку средств индивидуальной защиты.

Затраты на содержание обсерваторов составили 26 миллионов рублей, также эти средства пошли на обеспечение горячим питанием медработников. Наибольшие суммы составили стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь по COVID - более 217 миллионов рублей - и почти 300 миллионов рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности медучреждений.

Более 1,1 миллиарда рублей средств федерального бюджета было потрачено на приобретение медоборудования (145,3 млн. рублей), модернизацию кислородных станций больниц (13,6 млн. рублей), приобретение средств индивидуальной защиты (172,2 млн. рублей), стимулирующие выплаты сотрудникам медучреждений составили более 800 миллионов рублей.

Напомним, за прошедшие сутки в Приамурье подтвердились 49 новых случаев коронавируса, из них 28 - в столице региона. Всего с начала пандемии выявили 4608 случаев. Выздоровели 3020 человек, скончались - 54.