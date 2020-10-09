Получившие вакцину от коронавируса амурские медики чувствуют себя удовлетворительно

В четверг, 8 октября, привились трое медиков. Фото: правительство Амурской области

Состояние медиков, получивших вакцину от СOVID-19, удовлетворительное. Об этом доложила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и. о.министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Вакцинация медработников от ковида началась на этой неделе. Состояние всех, кто получил прививку, удовлетворительное. Вакцинируются проводится для медиков инфекционной больницы, скорой помощи и городской клинической больницы, кто выразил такое желание.

Сейчас на лечении в медорганизациях области находится 1678 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении 840 пациентов, на амбулаторном лечении 838 пациентов. Из них 1249 человек - лёгкой степени тяжести - 1249 человек, в том числе лечатся амбулаторно, 65 человек с тяжелым течением заболевания, 15 пациентов на аппарате ИВЛ с подтвержденным диагнозом СOVID-19.

Средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами для лечения больных COVID-19 медицинские организации области обеспечены на 1 месяц и более, в зависимости от наименования.

Как отметила Светлана Леонтьева, сейчас от граждан поступает много жалоб на то, что бригады скорой помощи и участковые врачи приезжают на дом с большой задержкой.

- На самом деле сейчас все медики областного центра перегружены, - сказала Светлана Леонтьева, - «на усиление» в поликлиники и больницы Благовещенска при командированы специалисты почти из всех районов, к этой работе привлечены студенты медколледжа и медакадемии.

До девяти и десяти часов вечера продлен режим работы поликлиник – это бригады неотложной помощи, а также те, кто транспортирует пациентов на диагностику.

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