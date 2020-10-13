Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 октября 2020: В Свободном ввели запрет на массовые мероприятия

Решение приняли на муниципальном оперштабе. Фото: администрация города Свободного

В городе Свободном Амурской области с 12 октября запрещено проводить массовые мероприятия. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

- На прошлой неделе у нас регистрировалось в среднем по два случая заболевания COVID-19, а на этой было и 13. Ситуация обостряется, и в рамках предупредительных мер мы работаем и с предпринимательским сообществом, и с жителями города по соблюдению санитарных норм и масочного режима. Мы провели серию рейдов совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, ГИБДД и полиции. За несоблюдение правил были составлены протоколы об административных нарушениях, - рассказал глава города Владимир Константинов на заседании оперативного штаба.

Инфографика: администрация города Свободного

С тем, что ситуация обостряется, согласны и в местном Роспотребнадзоре, аргументируя обеспокоенность точными цифрами статистики заболевших.

- В городе с нарастающим итогом зафиксировано 753 случая заболевания COVID-19. Среди территориально прикрепленного населения – 548 случаев, из них 107 – пенсионеры, 273 – работающие граждане, 68 – сотрудников медучреждений, 63 – безработных и 37 детей. На отчетную дату (8 октября 2020 года) – 486 случаев завершились выздоровлением, остальные продолжают получать лечение. Со 2 по 8 октября зарегистрировано 33 случая, это на 54% больше по сравнению с предыдущей неделей. – доложил начальник управления Роспотребнадзора по Амурской области в гг. Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Магдагачинском и Селемджинском районах Андрей Журков.

Фото: Yandex.ru

Между тем, по данным на 12 октября 2020 года в Свободном зафиксирован уже 791 случай новой коронавирусной инфекции. За сутки в городе подтвердили диагноз у 13 человек, в Амурской области – у 57 человек. Всего в регионе с начала пандемии выявили 4833 случая заражения, из них 3199 завершились выздоровлением.