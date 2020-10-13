Вспышка коронавируса произошла в амурском санатории «Василек»

В санатории проходили реабилитацию пациенты, перенесшие COVID-19. Фото: amurvasilek.ru

Санаторий «Василек», где проходили реабилитацию пациенты после стационарного лечения от коронавируса, закрылся на карантин из-за вспышки заболевания среди сотрудников. Об этом сообщили в правительстве Амурской области.

- На карантин закрылись в понедельник, так как на 12 октября в санатории «Василек» заболело 19 сотрудников - это почти треть персонала лечебного корпуса. Первые случаи начали фиксировать еще на прошлой неделе. Стоит отметить, что первичные анализы не показывали наличие коронавируса, - прокомментировал главный врач санатория Олег Белый.

Предположительно сотрудники санатория заразились через родственников или знакомых. Все они получают полный комплекс медицинской помощи. Течение заболевания у медработников разнится, у шести наблюдаются пневмонии. Контактные лица находятся на самоизоляции.

Отмечается, что пациенты, которые проходили лечение в санатории, выписаны, они уже перенесли коронавирус и имеют иммунитет, а значит, безопасны для окружающих. В санатории они проходили курсы лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, физиопроцедур.

Возобновить работу в «Васильке» и продолжить реабилитационные мероприятия для тех, кто уже справился с новым вирусом, рассчитывают не позднее 1 ноября.

СПРАВКА «КП»

Санаторий «Василек», расположенный недалеко от Благовещенска, в конце августа принял на реабилитацию первых пациентов, которые проходили лечение от коронавируса в больнице. В общей сложности в течение месяца в санатории прошли курс долечивания и реабилитации после перенесенного коронавируса 160 человек, из них 14 детей.