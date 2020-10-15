Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 октября 2020: 62 амурчанина умерли от COVID-19

Сейчас лечение в стационарах получают 800 жителей области. Фото: pexels.com

В Амурской области от коронавируса скончались 62 человека. Об этом во время пресс-конференции сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- Но в основном, коронавирус является сопутствующей патологией, - добавила Светлана Николаевна. – Например, пациент поступил с травмой, несовместимой с жизнью, при этом у него ранее был подтверждён коронавирус. Ковид в таком случае не является основной причиной смерти. Такие случаи у нас тоже есть. Именно от ковида умерли 62 человека.

Ранее различные источники заявляли о 57 летальных исходах. Инфографика: Yandex.ru

Коронавирус не обходит стороной и медицинских работников. В Амурской области им переболели или до сих пор болеют порядка 380 человек.

Всего сейчас в девяти инфекционных госпиталях лечение получают более 800 амурчан. Ещё 1200 амурчан лечатся амбулаторно – это пациенты с установленным диагнозом, у которых имеются признаки ОРВИ, но заболевание проходит в легкой форме.