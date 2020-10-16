Спектакли для любого возраста

«Любовь и голуби» - душевная и светлая история, прекрасно подходящая для семейного просмотра. Фото: amurteatr.ru

Сезон в амурских театрах в самом разгаре. В театре драмы уже отгремела главная премьера – спектакль «Евгений Онегин», поставленный командой Санкт-Петербурга. Впереди премьера комедии «Номер с фруктами», которую артисты планировали показать еще весной. Однако ее покажут только на следующей неделе, а на этой нас ждут знакомые и уже успевшие полюбиться постановки.

Для взрослых. В пятницу, 16 октября, в 18.30 зрителей ждет комедия «Жениха вызывали?» (12+) Главными героинями спектакля стали две одинокие сестры, живущие вместе в провинциальном российском городе. Однажды старшая из них, бывшая прима драматического театра, решает устроить личную жизнь младшей и обращается в брачное агентство.

В субботу, 17 октября, в 18.00 в Амурском областном театре драмы поставят любимую классику – «Любовь и голуби» (12+). Сюжет этой истории знаком многим, так что не будем его лишний раз пересказывать. Лишь пообещаем, что эта трогательная и невероятно смешная история о любви и прощении заставит зрителей и плакать, и смеяться.

В воскресенье, 18 октября, в 18.00 на сцене драмтеатра развернется комедия «Одолжите тенора» (16+). События в ней разворачиваются в номере гостиницы в Кливленде, США, в 1934 году. Зрителям покажут закулисную жизнь великих оперных звезд, которая окажется не так уж далека от приключений, случающихся в жизни простых смертных.

Для детей. В воскресенье, 18 октября, в 12.00 в областном театре драмы ждут самых юных зрителей – здесь покажут сказку «Похищение принцессы» (0+). Поверьте, дети будут с восторгом следить за приключениями принцессы Фефелы Третьей, отличающейся весьма капризным характером. Из-за ее вредности разбежались все женихи, и чтобы привлечь их, принцесса придумывает весьма необычный план.

Амурский областной театр кукол тоже не останется в стороне. В пятницу, 16 октября, в 18.30 малышам покажут премьеру «Серебряное копытце» (6+). Спектакль основан на сказке Павла Бажова и рассказывает о девочке Даренке, которая встречает удивительного козленка – стоит ему топнуть, и появляются драгоценные камни.

В субботу, 17 октября, в 11.00 амурских детей ждет еще одна премьера – «Красная Шапочка» (0+). Хотя премьерой ее можно назвать с оговоркой: спектакль был впервые поставлен около 10 лет назад, а сейчас вернулся в репертуар. Причем сюжет его немного отличается от оригинальной сказки, ведь в нем появляется новый герой – Зайчик, который будет помогать Красной Шапочке на ее пути. Этот же спектакль покажут в воскресенье, 18 октября, в 11.00

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выставка музыкальных инструментов

Дом И. А. Саяпина

Амурская, 216

С 15 октября

6+

«Спустился вечер, беру гитару»

Музыкально-поэтический вечер

Выставочный зал

ул. 50 лет Октября, 2/2

16 октября, 17.00

12+

Мастер-класс «Декоративное панно»

Проводит Евгения Намаконова, народный мастер, член Творческого союза художников

Выставочный зал

ул. 50 лет Октября, 2/2

17 октября, 14.00

12+

Мастер-класс «Волшебная бабочка»

Выполнение аппликации из цветной бумаги на акварельном подмалевке, проводит преподаватель художественной школы Екатерина Рыбак

Дом И. А. Котельникова

Ул. Краснофлотская, 131

17 октября, 15.00

12+

6+

«В гостях у Мастера»

Обзорная экскурсия

Музей-мастерская А. Е. Тихомирова

ул. Пионерская, 14

18 октября, 11.00

12+

Поговорим о Врубеле

Просмотр и обсуждение документального фильма о жизни и творчестве выдающегося русского художника Михаила Врубеля

Выставочный зал

ул. 50 лет Октября, 2/2

18 октября, 16.00

12+

«Поет земля Амурская»

Литературно-музыкальная гостиная к 80-летию со дня рождения композитора, заслуженного работника культуры РФ Николая Лошманова

Дом И. А. Котельникова

Ул. Краснофлотская, 131

18 октября, 16.00

12+