Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Циолковском

Сейчас на лечении в городе находится 31 человек. Фото: freestocks.org

В ЗАТО Циолковский вводят дополнительные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 14 октября сообщили в администрации Циолковского.

- На сегодня, по данным ФМБА России, в ЗАТО Циолковский зарегистрировано 107 случаев с начала эпидемии, на сегодняшний день 76 человек выздоровели. Каждый день у нас идет увеличение – плюс пять случаев. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз обращаюсь к вам. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, - обратился к жителям города в своем инстаграм-аккаунте глава ЗАТО Сергей Левицкий.

Во вторник, 13 октября, в Циолковском прошло заседание оперативного штаба. На сегодняшний день 31 житель Циолковского болеет коронавирусом. Пятеро из них — дети. 7 человек находятся в стационаре с тяжелой пневмонией. Принято решение лечить легкие формы коронавирусной инфекции на базе стационара медико-санитарной части космодрома Восточный.

- Город вынужден вводить ограничительные меры. Со вчерашнего дня поликлиника ФМБА работает в режиме «вызов на дом». Оперативный штаб также рекомендовал руководству школы перенести каникулы на более ранний срок. В учреждении состоится педсовет, о его итогах мы сообщим на публичных платформах администрации. Каждый день сотрудники МЧС и управления ГЗ и ПБ будут проводить дезинфекцию мест массового скопления людей, управляющим компаниям дано поручение продолжать санитарную уборку в подъездах, - рассказал подробности Сергей Левицкий.

Полиция усилит контроль: рейды по торговым точкам и общественным местам станут ежедневными, так как одной из причин всплеска заболеваемости врачи называют массовый отказ жителей соблюдать противоэпидемические меры.

- Напоминаю, что Циолковский живет в режиме повышенной готовности. Постарайтесь не выезжать за пределы города до стабилизации эпидобстановки. Медики отмечают, что инфекцию завозят из других муниципалитетов и регионов. Жители посещают Свободный и Благовещенск, где отмечен резкий рост заболеваемости, возвращаются из отпусков с запада страны, из-за рубежа и не соблюдают режим самоизоляции. Рост заболеваемости коронавирусом совпал с сезоном ОРВИ и гриппа. Врачи предупреждают: одновременное заражение COVID-19 и гриппом смертельно опасно, - подчеркнул глава ЗАТО Циолковского.

При этом он подчеркнул, что жители могут обращаться к нему на прямой номер телефона 8-914-040-38-98.