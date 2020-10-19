Старейшие фотографии Благовещенска появились в Сети

Снимок сделан с места, где сейчас находится гостиница «Юбилейная». Фото: www.instagram.com/amurotgoloski/

Краеведческое сообщество Благовещенска опубликовало фотографии амурской столицы, датированные 1870-1872 годом. На данный момент это старейшие из известных общественности снимков Благовещенска, на одном из которых при этом оказалось запечатленным одно из крупнейших наводнений в регионе.

Краеведы отметили, что снимок уникален сразу по нескольким причинам. Во-первых, как уже говорилось, это самая ранняя фотография Благовещенска. Во-вторых, на ней можно увидеть Кафедральный собор с необычного ракурса:

- Мы никогда не видели главный собор города с такой точки. Из-за чего его сразу и не узнаешь, на столько непривычен вид. Сегодня точка съемки могла находится у входа в гостиницу «Юбилейная», - пишут краеведы в инстаграм-аккаунте @ amurotgoloski.

На этом снимке на первом плане виден угол современных улиц Ленина и Калинина. Фото: www.instagram.com/amurotgoloski/

Наконец, третья особенность – на фото запечатлено известное наводнение 1872 года.

- Эта одна из причин, почему сразу и не признаешь на фото Кафедральный собор, так как он на фото стоит у самого берега реки, - комментируют специалисты. - Это смущает, если не знать причину. А причина проста - поднявшийся Амур затопил всю прибрежную часть и дошёл до главного амурского собора.

В своё время это страшное наводнение называли потопом, писали, что вода «шла валом». Мощный поток нес с собой сено и лодки, бревна и прочий скарб, разрушал целые поселения, говорится в книге «Краткая история Амурского казачьего войска» 1912 года издания.