На космодроме Восточный от коронавируса лечатся 6 человек

Действия в случае вспышки ковида на космодроме поручил проработать губернатор Приамурья. Фото: wikimedia.org

Ситуацию с новой коронавирусной инфекцией на космодроме Восточном и в ЗАТО Циолковском обсудили на совещании при губернаторе Приамурья. Участие приняли ЗАТО Циолковский, руководители АО «ЦЭНКИ» и филиала Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный, Роспотребнадзора, подрядных строительных организаций, минздрава и правительства области.

Как рассказал глава ЗАТО Сергей Левицкий, за весь период, по данным на 19 октября, на территории ЗАТО зарегистрировано 118 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции.

- 29 пациентов проходят амбулаторное лечение на территории ЗАТО Циолковский. Выписаны с выздоровлением 76 человека, в настоящее время они взяты на диспансерный учёт, - сообщил Сергей Левицкий.

По информации главного врача медико-санитарной части космодрома Восточный ФМБА России Ильи Тарасова:

- С 14.10.2020 стационар МСЧ космодрома «Восточный» перепрофилирован под провизорный госпиталь на 20 коек. 6 пациентов проходят лечение в провизорном госпитале МСЧ космодрома «Восточный».

Губернатор Василий Орлов поручил принять все меры для обеспечения безопасности на космодроме, проработать варианты оказания медицинской помощи в случае выявления заболевших новой коронавирусной инфекцией и предусмотреть оперативное реагирование в случае вспышки заболеваемости.