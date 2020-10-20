Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 октября 2020: В Благовещенске проверили масочный режим на вокзале

Нашли только двоих нарушителей - у обоих маски были надеты, но неправильно. Фото: минтранс Амурской области

В Приамурье продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За прошлые сутки инфекция подтвердилась у 63 пациентов, из них 23 – благовещенцы, 22 – жители Тынды. Темп прироста за сутки составил 1,2%. По данным амурского Роспотребнадзора, выздоровели 3264 человека, скончались 57.

Чтобы затормозить распространение вируса, в области вновь начали пристально следить за соблюдением масочного режима. Накануне представители регионального минтранса, управления Роспотребнадзора и сотрудников Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте проверили наличие масок у пассажиров при посещении железнодорожных вокзалов Приамурья.

- Мы провели рейд на территории железнодорожного вокзала Благовещенска перед отправкой поезда. В зале ожидания у двух пассажиров маски использовались неправильно, маска не закрывала все лицо, тем самым обеспечивала меньше защиты, но после замечания, пассажиры спокойно надели маску правильно. Сейчас мы не видим негатива от людей на просьбу соблюдать масочный режим. В целом выезд показал участие и желание жителей в скорейшем прохождении сложного периода в стране. Мы хотим, чтобы жители помнили, что маски сейчас — обязательный атрибут для всех, кто входит в здания вокзалов и использует общественный транспорт, - отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Светлана Попова.

Усиление контроля за соблюдением масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры в Амурской области вызвано усложнившейся ситуацией с пандемией коронавирусной инфекцией.

Инфографика: Yandex.ru по данным стопкоронавирус.рф

- Весной, по первому этапу были конфликтные реакции на просьбы соблюдать масочный режим в вокзале, составляли протоколы. Сейчас люди воспринимают ношение маски адекватно. В последнее время не составляли протоколы о правонарушениях, понимание есть у людей, - рассказал сотрудник Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Соблюдение масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры Амурской области является обязательным. За этим пристально следят и сотрудники железной дороги, полиция. Рейды будут проводиться регулярно, цели наказать пассажиров за несоблюдение профилактических мер нет, хотя существует статья административного кодекса, ведется разъяснительная работа.

На железной дороге принимают и другие меры. Каждый час в здании вокзала обрабатывают поверхности и сидения специальными растворами, регулярно проводят комплексную дезинфекцию в здания вокзала. Перед отправлением рейса проводится дезобработка вагонов, в пути ведется журнал термометрии.