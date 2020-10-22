Еще 103 заболевших: В Приамурье растет число больных COVID-19, а пациенты не слушают врачей

Выросло и число контактных. Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжается интенсивное распространение новой коронавирусной инфекции. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки выявлено 103 заболевших амурчанина, 86 человек выздоровели. Число летальных исходов не увеличилось. Темп прироста за шесть дней составил 28%, сообщила на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, Свободном, Тынде, Белогорске. Кроме этого, Роспотребнадзор отмечает выраженный рост заболеваемости в Сковородинском, Тамбовском, Серышевском и Селемджинском районах.

Увеличилось количество контактных лиц до 3 625.

- Безусловно, это значительно осложняет работу учреждений здравоохранения и центра Гигиены и эпидемиологии в части обработки анализа проведения лабораторных исследований, - отметила Ольга Курганова.

На сегодня заболевших новой коронавирусной инфекцией с признаками ОРВИ 62%, внебольничной пневмонией - 20%, носителей - 18%.

- Темп прироста сохраняется. Показатель тестирования высокий, составляет 512 на 100 тысяч населения. Это позволяет активно выявлять бессимптомные и лёгкие формы заболевания, - сообщила главный санитарный врач области. - Относительно детей ситуация стабильная. Показатель заболеваемости школьного и дошкольного возраста достаточно низкий. Это позволяет нам сегодня школьный процесс вести в относительно штатном режиме.

Отмечается увеличение заболевших новой коронавирусной инфекцией в сфере ЖКХ, образования, среди работников офисов, государственных служащих. Прирост заболеваемости есть и среди работников транспорта.

По прежнему при проведении эпидрасследований устанавливаются факты, что больные COVID накануне его выявления и будучи уже заразными, участвовали в семейных торжествах, которые проходили в кафе и ресторанах, а также посещали крупные торговые центры. Это в значительной степени увеличивает круг контактных лиц и способствует распространению заболевания. На прошлой неделе было выявлено 49 таких фактов.

Продолжаются рейдовые проверки, было отмечено, что рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются.

- Но при этом объекты общественного питания по сути дела используются как объекты для развлекательных целей, а не для питания. Если раньше, в тёплое время года, люди больше были на улице, то сейчас заходят в закрытые помещения. И риски распространения значительно возрастают, - подчеркнула Ольга Курганова.

Результаты оперативного штаба также прокомментировал губернатор Василий Орлов. Он отметил, что ситуация в сфере здравоохранения сейчас сложная, врачи перегружены.

- В тяжелом режиме медучреждения работают уже с весны. Поэтому важно неукоснительно следовать требованиям врачей. У нас, к сожалению, есть случаи, когда приезжает бригада скорой помощи, говорит о том, что пациентов в возрасте необходимо госпитализировать, потому что симптомы подходят и они находятся в зоне риска. А люди отказываются, и через два дня этих людей привозят не в обычные, а в реанимационные палаты. Соответственно, это дополнительная нагрузка для системы здравоохранения, и, в первую очередь, это дополнительный риск для здоровья людей, - подчеркнул глава области.

Дополнительно он поблагодарил врачей, которые трудятся на передовой. А также студентов Амурской государственной медакадемии – в работе задействованы 270 из них – и волонтеров.