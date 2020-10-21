Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 октября 2020: Школы и колледжи региона не будут массово переводить на дистанционку

Большинство детей ходят на уроки, как обычно. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье зафиксировано 5331 случай новой коронавирусной инфекции, за последние сутки – 67. Такие данные накануне опубликовал региональный Роспотребнадзор. При этом на федеральном портале стопкоронавирус.рф указано, что за сутки выявлен 81 заболевший. Объясняется такая разница сбоем в системе:

- Расхождения в региональной и федеральной статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во вторник, 20 октября, обусловлены техническим сбоем. Данные по заболеваемости, выписке и смертности публикуются раз в день за предыдущие сутки на основании данных из регионов страны, - сообщают администраторы федерального портала.

Соответственно, проверенными стоит считать данные управления Роспотребнадзора по Амурской области. Согласно им, в области уже выздоровели 3325 человек, скончались – 57. На наличие вируса обследуют 3109 контактных лиц.

Между тем, несмотря на скачок заболеваемости, планов по массовому переводу школ на дистанционное обучение и закрытию детских садов в Амурской области нет. Об этом заявила заместитель председателя правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. По ее информации, из 100 тысяч школьников на удаленку перешли всего 1,3 тысячи детей, из общего числа студентов колледжей дистанционно учится всего 30%. А из 121 детского сада 108 работают в штатном режиме.

- Причиной точечного ухода на дистанционное обучение послужило не только распространение коронавирусной инфекции, но подъем сезонной заболеваемости ОРВИ. Ситуация в каждом муниципалитете и даже каждой образовательной организации разная. Но решение о закрытии организации или изменении графика учебного процесса, которые принимают руководители учреждений, должно быть взвешенным и согласованным с амурским управлением Роспотребнадзора. Прерывать учебный процесс, что приведет к снижению качества образования детей, ни в коем случае нельзя, – отметила Светлана Яковлева.

По словам министра, чаще всего регистрируются случаи заболеваемости не у детей, а у педагогов.

- Поэтому еще раз призываем всех серьезнее относиться к мерам профилактики коронавируса. Важно соблюдать социальную дистанцию, меры гигиены, использовать средства индивидуальной защиты. Все это позволит сохранять образовательный процесс в подавляющем большинстве образовательных организаций в очном формате. Занимаясь профилактикой коронавируса, не нужно забывать о простудных заболеваниях, которые приводят к ослаблению иммунитета. В связи с этим хочется обратиться к родителям с просьбой одевать детей по погоде. Все чаще мы видим, что школьники ходят по улице с голыми щиколотками, расстегнутыми куртками, не носят шапки. Обратите на это внимание, - добавила Светлана Вячеславовна.

Напоминаем, телефоны «горячей линии» по вопросам обучения в условиях повышенной эпидемиологической ситуации в Амурской области – 8 (4162) 226-505, 8 (4162) 226-201.