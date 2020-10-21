«Не дозвониться!»: Регистратуры поликлиник в Благовещенске работают с перегрузками

Жалобы делу навряд ли помогут. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Благовещенцам в последние недели становится всё сложнее дозвониться в поликлиники и «скорые». В редакцию «Комсомольской правды Благовещенск» регулярно поступают жалобы от жителей города, которые не могут дозвониться до регистратуры и вызвать врача на дом или подолгу ждут бригад скорой помощи.

На износ

- В семье моих знакомых заболела жена. Они вызвали скорую, прождали два-три часа, но врачи так и не приехали. Позвонили опять, там сказали: «Если можете – обращайтесь сразу в больницу». Они на своей машине в городскую поехали, - к примеру, рассказывает благовещенка Анна.

У её знакомых в итоге подтвердилась пневмония, сейчас оба супруга проходят лечение. Правда, тест на коронавирус им так и не сделали:

- Сказали, надо вызвать врача из поликлиники, а он уже сделает тест на коронавирус. Вот только дозвониться до поликлиники оказалось невозможно, сын заболевших сам пошел в регистратуру и только так вызвал врача. Но доктор так и не пришел, - делится Анна.

Подобные случаи в министерстве здравоохранения Амурской области объясняют тем, что регистратуры благовещенских поликлиник работают с перегрузками:

- На сегодня у нас в областном центре больше 2 тысяч контактных лиц, у каждой из 4 поликлиник города свыше 200 человек лечатся от ковид на дому под контролем медицинских работников. Это очень большое количество пациентов, особенно если учесть, что и медработников коронавирус нередко выводит из строя. В амбулаторном звене соблюдается разделение потоков пациентов: отдельно принимают с общесоматическими симптомами или заболеваниями, и отдельно – с признаками вирусных инфекций, – сообщила и. о. министра Светлана Леонтьева.

Пациенты звонят не только чтобы узнать результаты исследования на ковид, но и выяснить те или иные подробности, уточнить какую-либо информацию, вызвать врача на дом.

- Те, кто вызывает врача на дом при признаках инфекционного заболевания – самые сознательные пациенты, поскольку эти люди, оставаясь дома, тем самым ограничивают контакты, то есть заботятся и о безопасности окружающих, – отмечает глава минздрава.

Да, дозвониться бывает сложно, признают в поликлиниках областного центра, но регистратуры работают весь день, поэтому не нужно паниковать. Можно перезвонить через несколько минут. В помощи медики никому не отказывают.

Другое дело – в условиях интенсивного распространения ковида неизбежно возникает необходимость строго соблюдать очередность визитов к пациентам. В первую очередь врач придет к тому, кто нуждается в неотложной помощи, кому необходимо назначить или скорректировать лечение, и только потом – к тому, кто ожидает контрольного осмотра, уверенно идя на поправку.

500 вызовов в сутки

На станции «скорой медицинской помощи» тоже сложилась непростая ситуация. В последние несколько недель станция скорой помощи работает в колоссальном напряжении: за сутки поступает порядка 500-550 вызовов (при стандартных 150-250).

- В связи с большим потоком заболевших линии могут быть перегружены. Работы у медиков очень много, и мы просим амурчан относиться терпимее к возможным неудобствам, вызванным необходимостью в повторном наборе номера телефона «скорой помощи» или регистратуры поликлиники, – говорит Светлана Леонтьева.

Несколько уменьшить поток звонков в поликлиники помогает недавно внедренная система смс-оповещения о результатах тестирования. Жители Приамурья, которым уже пришли СМС, уведомляющие об отрицательных результатах ПЦР-исследования, отмечают, что это нововведение действительно экономит время и нервы: по крайней мере, одним поводом для обращения в регистратуру стало меньше. Не нужно ждать или звонить, чтобы узнать благополучный результат – теперь о нем сообщит лаборатория.

Первыми стали рассылать смс-уведомления лаборатории учреждений, подведомственных минздраву Амурской области. В первой же рассылке насчитывалось порядка 600 абонентов – они получили смс об отрицательном результате ПЦР-исследования на COVID-19.

- Мы рассылаем только уведомления об отрицательных результатах тестирования на коронавирусную инфекцию. Это полностью защищенная, закрытая система, где фигурируют только номер телефона, дата забора мазка и результат. Ни фамилии, ни адреса. В случае, если получен положительный результат, с пациентом связывается специалист для проведения эпидемиологического расследования и обязательно – врач для решения вопросов по дальнейшей тактике обследования, лечения и контроля. С каждым больным эти вопросы прорабатываются индивидуально. Нет одинаковых людей с типовым набором симптомов, поэтому не может быть абсолютно одинаковых схем лечения. У одних болезнь сразу дает тяжелые проявления, у других проходит бессимптомно, у третьих «маскируется» под обычную ОРВИ. Поэтому каждому пациенту врач должен уделять соответствующее внимание, – говорит руководитель минздрава Приамурья.