«Сидеть негде, еду приходится приносить с собой»: Амурчане часами стоят в очереди на компьютерную томографию

Чтобы снизить нагрузку на кабинеты компьютерной томографии, амурские врачи призывают проходить процедуру только по назначению врача. Фото: pixabay.com

Амурчане в социальных сетях жалуются на многочасовые очереди на компьютерную томографию и благодарят товарищей по несчастью – добрые люди делятся с соседями по очередь чаем, водой и едой.

Бесконечная очередь

- B данный момент нахожусь в очереди на КТ, и хочу поблагодарить людей, таких же больных. Хочу сказать спасибо девушке, которая угощала всех чаем и едой во многочасовой очереди (с шести вечера до раннего утра) на КТ в АОДКБ. А парень принес пакет с бутылками с водой! Мир не без добрых людей! Очень жаль, что власти не удосужились организовать туалет для больных. Наверное, думают, что мы роботы! – такое сообщение от подписчика опубликовали в инстаграм-паблике @blg_news.

О том, что в кабинетах компьютерной томографии Благовещенска произошел коллапс, ранее заявил главный специалист по лучевой диагностике Амурской области, главный врач Амурского областного онкодиспансера Алексей Побережский.

- Пациенты приходят по самообращению, по платным услугам, без направления врача и самое главное - без показаний к лучевой диагностике. Очень часто приходят контактные пациенты, которые должны соблюдать самоизоляцию, находясь дома, а не пользоваться общественным транспортом и не стоять в очередях у кабинетов КТ, подвергая опасности заражения окружающих. То же касается и пациентов с признаками ОРВИ, которые так же массово стремятся попасть на компьютерную томографию даже без ПЦР-подтвержденной COVID-инфекции, - рассказал врач.

Риск для здоровья

Доктора также предупреждают об опасности лучевой нагрузки, которой пациенты подвергают себя во время КТ:

- Для сравнения: флюорография проводится взрослому населению 1 раз в год. Компьютерная томография - только по показаниям в угрожающих для жизни ситуациях, потому что любое лучевое исследование сопряжено с риском для здоровья. Ионизирующее излучение в любом случае влияет негативно на ткани и органы. При рентгене человек получает дозу радиации. При компьютерной томографии эта доза выше. Есть чёткие показания к КТ при подозрении на коронавирус: высокая температура (выше 38 – 38,5 градусов) и наличие одышки в покое. Если жалобы минимальны либо течение заболевания проходит без симптомов, делать КТ нецелесообразно, - обратил внимание заведующий отделением лучевой диагностики «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания», кандидат медицинских наук Андрей Ильин.

По его словам, в последнем случае (минимальные жалобы или отсутствие симптомов) при томографии будут видны незначительные изменения в легких, но на тактике лечения это не отразится, она останется прежней. Такие пациенты спокойно могут лечиться на дому, считает врач.

Андрей Ильин также отметил, что КТ действительно хорошо выявляет изменения в легких. Но есть существенный минус: данный вид исследования не может определить характер инфекции. Простыми словами, КТ не видит коронавирус, а фиксирует очаги пневмонии. А вот чем она вызвана, каким видом возбудителя - покажет анализ крови.

Заподозрить изменения в легких можно и с помощью другого, действительно безопасного способа – тест на насыщение крови кислородом.

- Это можно определить с помощью обычного прибора - пульсоксиметра. Он надевается на палец, считает пульс и определяет насыщение крови кислородом. Если оно снижается ниже 95, тогда это, конечно, прямое показание к КТ, потому что легкие не справляются со своей газообменной функцией, - объясняет Юлий Перельман, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания».

Профессор также разъяснил, что сейчас в медицинском сообществе в условиях пандемии приняты новые протоколы, согласно которым люди с положительным мазком на коронавирусную инфекцию, но с отсутствием симптомов, не подлежат КТ. Более того, если у человека легкое течение болезни, то КТ делать тоже нецелесообразно - это никак не изменит тактику ведения лечения на начальном этапе. В любом случае пациента ждут противовирусная терапия, дезинфекция и так далее.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Не закрывайте доступ к КТ тем, кому она вправду необходима»

Юлий Перельман, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе «Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания»:

- Люди сами не должны себе назначать ничего. В медицине принято, чтобы показания к тому или иному виду диагностического обследования определял врач. Особенно в такое тяжелое для всех нас время, когда нагрузка на все диагностические службы чрезвычайно высока. Если все, кто засомневался в своем состоянии здоровья, будут приходить и делать без необходимости КТ, во-первых, получат значительную лучевую нагрузку; во-вторых, это закроет доступ к КТ тем, кому она в данный момент жизненно необходима.

Хочу обратиться к амурчанам и призвать их к благоразумию и профилактике, соблюдению элементарных правил гигиены. Носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиками, минимизировать контакты. Руководителям предприятий не проводить совещания в одном помещении, для этого сегодня есть много цифровых средств связи.