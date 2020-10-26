Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 октября 2020: COVID-19 стал более агрессивным

Коронавирус - это прежде всего вирус, разновидность ОРВИ. Фото: pexels.com

Эпидемиологическая ситуация в Амурской области остается напряженной. За последние сутки выявлено 108 новых случаев, общее число заразившихся с начала пандемии приближается к 6 тысячам – сейчас это 5871 человек. На фоне этого в регионе возвращают ряд ограничений и постоянно напоминают о важности масочного режима, дезинфекции, минимального количества социальных контактов.

Подробнее о новой коронавирусной инфекции рассказала главный врач-инфекционист, главврач областной инфекционной больницы Приамурья Елена Саяпина:

- Заболевание стало более агрессивным. Весной пневмонии проходили мягче, а сейчас мы видим массовые пневмонии с достаточно тяжелым течением заболевания. И если поначалу была донесена информация о том, что болеет пожилое население и население, имеющее соматический фон (ожирение, сахарный диабет и иные сопутствующие заболевания), то сегодня мы видим, что это неправда. Коронавирус поражает и молодое население, и даже не имеющие сопутствующих патологий пациенты достаточно тяжело болеют, - рассказывает специалист.

Инфографика - Yandex, данные - стопкоронавирус.рф

Она также отмечает, что по-прежнему легче заболевание переносят дети. У несовершеннолетних, которые переболели весной, пока не видно никаких осложнений. А вот медики болеют так же, как и все амурчане, - есть случаи и в Амурской областной инфекционной больницы, руководителем которой является Елена Саяпина. Десять сотрудников больницы, к слову, уже получили прививки от коронавируса.

Елена Саяпина также рассказала о критериях для выписки больных:

- Для этого нужны два отрицательных анализа на коронавирус, причём забор материала делается через день. Бывают случаи, когда первый анализ отрицательный, второй – положительный. Тогда пациент не подлежит выписке, продолжает семь дней лечиться. Потом опять делает два теста: первый – отрицательный, второй – положительный. Объясняю, что происходит – вирус накапливается. И когда вирус накопился, аппаратура улавливает его.

Инфографика - Yandex, данные - стопкоронавирус.рф

При этом ПЦР-исследование не всегда результативно. В области бывали ситуации, когда у больного с симптомами коронавируса и пневмонией результат теста был отрицательным, а выявить, что COVID-19 у пациента был, удавалось уже после его выздоровления. Но это единичные случаи.