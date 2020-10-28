«Моральную грань не пересекли»: Мэр Благовещенска о скандальной социальной рекламе с кутьей

Один из прославившихся баннеров Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказал свое мнение о прославившейся на всю страну социальной рекламе из Благовещенска. Речь идет о двух баннерах, где в качестве альтернативы масочному режиму предлагали поминки, а соблюдению социальной дистанции – дистанцию между могилами на кладбище.

- Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но по сути, все изложено верно. В конечном счете, такая социальная реклама достигла цели – вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. И хорошо уже то, что благодаря большой общественной дискуссии, сотни или тысячи горожан стали более ответственно носить маски, - подчеркнул Олег Гатауллович.

Также мэр высказался об этичности этих баннеров:

- Давайте не будем ханжами. Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи, куда жестче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус.

Олег Имамеев в очередной раз призвал амурчан соблюдать масочный режим и с пониманием относится к врачам:

- Система здравоохранения сегодня захлебывается. Ситуация примерно одинаковая по всей стране и в мире. Дело в том, что нигде, подчеркиваю, нигде не могли рассчитывать на возросшую единовременно во много раз нагрузку. Представьте ситуацию, когда на посадку в самолет, рассчитанный на 100 пассажиров, идут 500 человек. Сможет он полететь? В этой ситуации очень много зависит от нас.

Чем более ответственно мы будем соблюдать меры предосторожности по отношению к распространению коронавируса, тем легче будет нашим медикам, подчеркнул Олег Гатауллович.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Неэтичность и манипуляция

Врач-психотерапевт Максим Чекмарев:

- Раз уж вы задаетесь вопросом эффективности, психологических последствий этой рекламы, значит, последствия уже есть. И связано это с тем, что реклама оказалась неэтичной. Она прибегает к манипуляции, а любая манипуляция воспринимается человеком негативно, как попытка заставить сделать что-то, не уважая его собственный выбор.

Мне кажется, эта реклама неэффективна. Она уже вызвала огромное количество сопротивления. Она не действует с точки зрения уважения к личности, у человека нет возможности увидеть в ней собственные потребности. Сейчас мы, к примеру, испытываем потребность в безопасности, но вопрос безопасности здоровья не связан с запугиванием. В такой ситуации правильнее, чтобы кто-то позаботился о нас. Если бы я делал социальную рекламу, то я бы говорил о том, что мы все действительно устали от масок, но это, пожалуй, единственное и самое главное, что мы можем сделать в борьбе с пандемией.

Люди не носят маски не потому, что они хотят на кладбище. Они делают это не из-за беспечности, не из-за дурости, не из-за того, что недостаточно напуганы. Они не носят маски из-за усталости и из-за незнания - людям недостает простой, понятной научной информации о коронавирусе. Нужно, чтобы с ними говорили специалисты, врачи, представители власти, и рационально доносили необходимость соблюдать эту меру. Если мы хотим, чтобы люди вели себя, как взрослые, то к ним и нужно обращаться, как к взрослым. Знаете, я заметил, что дети охотнее носят маски, когда видят пример родителей - им нужен некий авторитет. А нам, взрослым, нужно рациональное объяснение.