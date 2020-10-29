Как проходит вакцинация от гриппа в Приамурье

Прививку сделали почти половине амурчан. Фото: pexels.com

На фоне развития новой коронавирусной инфекции в Амурской области всё чаще говорят о важности вакцинации от гриппа. В частности, амурские врачи обращают внимание на тот факт, что в нынешнем сезоне заболевание гриппом может быть отягощено в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это понимают и сами жители региона – в сентябре, когда в Благовещенске работали мобильные пункты вакцинации, к ним выстраивались целые очереди.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области, по данным на 28 октября в регионе прививку сделали 384 322 человека, в том числе 108 984 ребенка. Это 48,6% от общего числа амурчан (подробнее – см. «Только цифры»).

Чем прививают?

Напомним, первая партия вакцины против гриппа поступила в Приамурье еще 24 августа. Тогда прибыло сразу 223 тысячи доз «Совигриппа» - вакцины российского производства. По данным на 29 октября, на территории области уже поступило 387 872 дозы вакцины за счет федерального бюджета, из них 266 385 доз для иммунизации взрослого населения, 121 487 - для детей. Всего для вакцинации запланированного числа амурчан (400 тысяч человек, включая 124 тысячи детей) потребуется более 426 тысяч доз вакцины, из них 140 тысяч - детской.

- Совигрипп - современная вакцина, хорошо переносится, безопасна для здоровья и содержит актуальные штаммы вирусов гриппа, - отмечала ранее заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Коротаева.

В условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции иммунизация против гриппа играет особую роль, уточнила Наталья Николаевна. Препарат «Совигрипп», которым будут прививать граждан, содержит в том числе вещество, способствующее укреплению общего иммунитета, так что хоть и косвенно, но тоже повлияет на защищенность организма от различного рода инфекций.

Кроме того, на территории области используется вакцина «Ультрикс», рассказали в минздраве региона.

Где прививают?

Бесплатной иммунизации подлежат все дети, начиная с 6 месяцев и до 18 лет – в том числе посещающие детсады, школьники, студенты. Медработники, работники ЖКХ, транспортной сферы. Лица старше 65 лет, беременные женщины на втором-третьем триместрах, лица с сердечно-сосудистыми, легочными и другими хроническими заболеваниями.

Остальные амурчане могут привиться платно, и в этом должны проявить активность работодатели – оплатить вакцину, организовать иммунизацию коллективов, отмечают в правительстве Амурской области. Хотя в том же Благовещенске бесплатную прививку можно было поставить, например, в сентябре – тогда для этого работали мобильные пункты. Сейчас их работа приостановлена в связи с временным отсутствием вакцины против гриппа. По информации Минздрава России еще одну партию - 85 168 доз - должны доставить ориентировочно в середине ноября.

- Из года в год вакцинация детей проводится в поликлиниках и в организованных группах - в детских садах и школах. Вторник, четверг – прививочные дни в наших поликлиниках и их филиалах. Для удобства работающих родителей мы организовали проведение вакцинации еще и по субботам с 9.00 до 13.00, - еще летом обращала внимание заместитель главного врача ГАУЗ «Детская городская клиническая больница» Светлана Дударикова. - Хочу напомнить, что кроме вакцинации важна и неспецифическая профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Мы призываем родителей не посещать с маленькими детьми массовых мест. При острой необходимости посещения общественных мест надевайте ребенку маску и носите маски сами. И конечно обязательно нужно мыть руки и лицо по возвращении домой с улицы.

В целом проведение прививочной кампании планируется до середины декабря.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вакцинация медицинских работников достигла 98% от запланированного количества, педагогов - 97%, студентов - 96%, беременных – 91%, призывников - 83%, лиц пожилого возраста - 74%, лиц с хроническими заболеваниями - 79%. За счет средств работодателей привито более 33 800 человек.

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