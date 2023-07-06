Как приготовить легендарные пельмени в горшочках, которые стали символом Амурской области

Самые вкусные победители народного голосования на символ региона. Фото: Юлия ГОМАН

На днях в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области подвели итоги конкурса на блюдо, которое символизирует наш регион. Победителем, обойдя всех конкурентов (а было их больше 70!) в народном голосовании, стали легендарные пельмени «Амур». Теперь их можно официально считать гастрономическим символом Приамурья.

Старожилы помнят, как эти пельмени в 1964 году впервые начали подавать в одном из ведущих ресторанов Благовещенска того времени - «Амуре». По сегодняшний день у многих амурчан пельмени в горшочках остаются главным украшением праздничного стола. В нашей семье, например, мама их обязательно готовит 1 января. Ты можешь весь год следить за фигурой, питаться ростками сои и солнечным светом, но приехать в первый день нового года к маме на «Амуры» - уж будь любезен. Традиция!

Рецепт пельменей «Амур» с годами трансформировался и даже упрощался, кто-то добавлял или убирал какие-то из ингредиентов, но неизменным оставалось сочетание: сметана, помидор, печень и собственно пельмени.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

На четыре горшочка (по 10 - 15 пельменей в каждом) вам понадобятся:

Из чего готовятся "Амуры". Фото: Юлия ГОМАН

- тесто: 1 яйцо, 0,5 кг муки, 250 мл воды;

- соус: 0,5 кг печени, 1,5 луковицы, 0,8 кг сметаны, зубчик чеснока;

- пельмени: 0,3 кг фарша (говядина или говядина со свининой - на любителя), 0,5 луковицы, 2 зубчика чеснока, соль, перец;

- помидоры, зелень, подсолнечное масло.

Шаг 1. Замешиваем крутое тесто. Накрываем его чашкой и оставляем полежать на столе, пока подготавливаются другие ингредиенты.

Замешиваем тесто. Фото: Юлия ГОМАН

Шаг 2. В фарш добавляем половину мелко нарубленной луковицы, выдавливаем чеснок, солим и перчим. Размешиваем.

Готовим фарш. Фото: Юлия ГОМАН

Шаг 3. Лепим пельмени. Они должны получиться небольшими, чтобы в каждый горшочек поместилось по 10 - 15 штук.

Пельмешки. Фото: Юлия ГОМАН

Шаг 4. Готовим соус. Лук нарезать небольшими квадратиками. Печень промыть, удалить все пленки, нарезать мелкой соломкой. Разогреть подсолнечное масло на сковороде и первым делом отправить туда лук. Помешивая, обжаривать лук до золотистого цвета, затем добавить зубчик чеснока. После этого выложить печень и на среднем огне обжаривать около 10 минут.

Сметанный соус с печенкой. Фото: Юлия ГОМАН

Вылить сметану, размешать и выключить плиту. Если соус получится слишком густым, можно добавить немного воды. Кстати, именно сметана дает ту самую фирменную «амурную» кислинку, а вовсе не томатная паста.

Сметанный соус с печенкой. Фото: Юлия ГОМАН

Шаг 5. Раскатываем тесто для крышечек.

Шаг 6. Каждый горшочек заполняем примерно до середины получившимся сметанным соусом с печенью. Сверху кладем пельмени. Отваривать отдельно их не нужно, они прекрасно запекутся в духовке. Поверх пельменей выкладываем помидоры (один-два кружочка) и зелень. Накрываем крышечками из теста, защипываем края.

Ингредиенты укладывают в горшочки слоями. Фото: Юлия ГОМАН

Шаг 7. В предварительно разогретую до 180 градусов духовку ставим наши горшочки. Запекаются пельмени «Амур» от 15 до 30 минут, пока не зарумянится тесто сверху.

Горшочки с пельменями ставим в духовку. Фото: Юлия ГОМАН

Шаг 8. Вкушаем отменные пельмешки в теплой семейной обстановке. Приятного аппетита!