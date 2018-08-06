Советы благовещенским родителям: собираем ребенка в школу правильно

СЕГОДНЯ 04:11 2018-08-06T04:14:54+03:00

До начала учебного года осталось меньше месяца. Самое время начать к нему готовиться. Фото: Depositphotos

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Времена тотального дефицита, когда родители летом массово закупали школьную амуницию на год вперед, давно прошли. Сегодня полки магазинов не пустуют, так что докупить нужное можно в любое время. Что на самом деле необходимо школьнику, а без чего вполне можно обойтись?

Первый класс: лишние траты

Родители, поддавшись на уговоры рекламы, нередко покупают маленькому школяру абсолютно бесполезные предметы. В итоге деньги потрачены зря.

Не покупайте!

- Парта: правильная организация рабочего места дома, безусловно, важна, чтобы и осанка была правильная, и свет падал с нужной стороны, и рука при выведении строчек не уставала. Реклама утверждает, что без специальной дорогущей парты никак не обойтись. На самом деле эта мебель страшно неудобная - занимает много места, а с наклонной столешницы все съезжает. К тому же первоклассникам обычно домашнюю работу не задают.

Для занятий лучше купить письменный стол с ящичками и регулируемый стул с подножкой. Эта мебель прослужит все школьные годы.

- Эргономичный (ортопедический) ранец: они стоят дорого, тяжелые, да и по вместительности часто уступают обычным рюкзакам. Конечно, жесткая спинка и мягкие лямки облегчают ребенку ношение тяжестей, но таскать такой «шкаф» за спиной первоклашке очень неудобно. К тому же сегодня носить рюкзаки первоклассникам помогают родители. Поэтому можно купить ранец попроще - его легко стирать, расстегивать и складывать туда нужные предметы, включая игрушки.

- Большой красивый пенал с множеством отделений: рядовой первоклассник мало склонен к аккуратности. Семилетние школяры скидывают в такой пенал все подряд как попало, превращая его в «мусорку», занимающую полпортфеля. Так что купите лучше мягкий пенал на молнии, вместительный и недорогой.

- Рисование и труд: предугадать, что потребуется учителю для уроков рисования и труда, сегодня невозможно. В школе приветствуется разнообразное творчество. Список вы получите на родительском собрании, тогда-то и купите все нужное. А лучше сделать это централизованно на класс.

- Канцелярские принадлежности: дорогие ручки для постановки письма, фломастеры «миллиона оттенков», красочные дневники в твердом перелете, тетради с яркими обложками - все это в школе обычно не нужно. Как правило, первоклашки пишут простыми карандашами и обычными ручками в дешевых зеленых тетрадках. Дневник можно купить с бумажной обложкой, заодно взяв цветные карандаши и маркер для доски. Все это легко купить и после 1 сентября.

- Парадная форма: дорогой костюм, сарафан, комплект белых рубашек - все это надевается пару-тройку раз за год. К окончанию учебного года ребенок из всего вырастет. Для школьных будней купите обычную форменную одежду, а на выход подберите простой удобный костюм.

- Спортивный костюм: лучше подождать рекомендаций учителя физкультуры. Зачастую бывают нужны трусы и майка определенного цвета.

- Дорогие букеты: купите горшечное растение - это универсальный вариант, годится и для домашнего, и для классного зеленого уголка.

Средняя и старшая школа

Чем старше ребенок, тем проще собрать его в школу. Главное - придерживаться разумной экономии. Есть несколько способов сократить траты.

- Инвентаризация школьных принадлежностей. За годы учебы у всех в доме скапливаются запасы: обложки, тетради, ручки, линейки, карандаши и прочее. Пользуйтесь ими.

- Список нужных покупок. Он поможет, чтобы ненароком при походе по магазинам не купить лишнего. Хорошо, если такой список приготовили в школе и выдали родителям перед каникулами.

- Мониторинг цен. Выделите время и посетите несколько магазинов и баз, наверняка вы найдете нужные вам вещи по более доступной цене.

- Дождитесь скидок и распродаж. Товары в магазинах не закончатся, поэтому, если что-то не купили летом, приобретете в сентябре.

- Торгуйтесь. Скидку можно получить не только на рынке, но и в магазине.

- Оптовые покупки. Канцелярские принадлежности и учебные пособия можно покупать централизованно на весь класс, зачастую удается сэкономить до 20%.

- Ищите дешевый товар в интернет-магазинах, в том числе местных. Бывает, что на онлайн-покупку предлагают скидку 10% и бесплатную доставку.

- В целом на канцелярию за год мы потратили немного, брали в крупном супермаркете в период скидок до 50%, - поделилась опытом благовещенка Анна Михайлова.

Идем на ярмарку

Традиционно в преддверии нового учебного года в Благовещенске проводят школьные ярмарки. В них участвуют производители письменных принадлежностей, книжные магазины и т. д. Возле крупных торговых центров ставят палатки, в которых покупателям предлагают широкий выбор школьной формы, спортивной одежды, обуви, чулочно-носочных изделий, канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей, учебную и справочную литературу, сумки, ранцы. Можно купить все сразу в одном месте.

С другой стороны, цены на школьных ярмарках частенько завышены. Поэтому многие родители предпочитают приобретать все вышеперечисленное в разных торговых точках, ориентируясь на распродажи.

- Второй год заказываю канцелярию, школьную форму и все остальное, что пригодится во время учебы, в оптовых интернет-магазинах,- поделилась благовещенка Галина Колесникова. - Цены там значительно ниже, минимальная сумма заказа составляет 3 - 5 тысяч рублей. Кооперируемся с друзьями и родственниками, собираем заказ, а стоимость доставки делим потом пропорционально.

Советы читателя

Анна Трифонова:

- Много тетрадей, ручек и простых карандашей не надо, их можно покупать по мере надобности, ну и взять пару штук про запас. Циркуль тоже в первый день не пригодится. Если у вас первоклашка, так простых тетрадей можно взять по 3 - 4 штуки (в клетку и косую линейку).

Виктория Германова:

- Обязательно приобретаем рабочие тетради по предметам, хороший комфортный рюкзак, пенал для нескольких ручек, линейки и карандаши основных цветов, обычные тетради в клетку и линию. В процессе обучения мы покупаем краски, кисти, пластилин, цветные карандаши и альбом.

Сколько стоит

Дневник школьный для 1 - 11 классов - от 32 рублей

Пенал - от 22 рублей

Рюкзак для девочки - от 730 рублей

Рюкзак для мальчика - от 495 рублей

Сумка для обуви - от 115 рублей

Сумка школьная для подростков - от 1610 рублей

Фартук для уроков труда - от 166 рублей

Картон белый, 8 листов - от 33 рублей

Картон цветной, 8 листов - от 36 рублей

Пластилин, 6 цветов - от 40 рублей

Клей силикатный - от 16 рублей

Клей ПВА - от 18 рублей

Клей-карандаш - от 10 рублей

Циркуль - от 36 рублей

Тетрадь, 12 листов - от 4 рублей

Тетрадь общая, 48 листов - от 20 рублей

Краски акварельные, 6 цветов - от 38 рублей

Гуашь, 6 цветов - от 67 рублей

Кисть - от 14 рублей

Альбом для рисования, 32 листа - от 46 рублей