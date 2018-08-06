2018-08-06T10:09:29+03:00
Общество

Какие открытия готовит продолжение игры-квеста «Самый-самый Благовещенск»

Об этом автор проекта Яна Стародуб-Афанасьева рассказала в эфире нашего радио [аудио]
Юлия ГОМАН
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Первая часть семейной игры-квеста об истории Благовещенска вышла в 2017 году.Первая часть семейной игры-квеста об истории Благовещенска вышла в 2017 году.Фото: Юлия ГОМАН
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Знаете ли вы, что первую в мире костно- пластическую операцию на голени сделали в Благовещенске? А что в Благовещенске жил 29-кратный чемпион мира по пулевой стрельбе? А какое учреждение было рекордсменом по количеству жалоб от горожан? А вот амурчане, которые в прошлом году прошли игру-квест «Самый-самый Благовещенск», знают не только эти, но и другие интересные факты из истории города. Совсем скоро у всех желающих появится шанс присоединиться к знатокам, поскольку готовится к выходу продолжение игры, а в сентябре состоится общегородской квест на кубок мэра.

Новые маршруты…

Напомним, автор уникальной игры-квеста - драматург и педагог Яна Стародуб-Афанасьева. Сама игра состоит из двух этапов. На первом необходимо отвечать на вопросы, передвигаясь по улицам города. Второй этап - настольный. Во второй части игры горожан ждет путешествие по кварталу улиц Пионерской - Шимановского - Краснофлотской - Зейской, а в третьей - по кварталу улиц Калинина - Шевченко - Краснофлотской - Зейской. Презентация нового маршрута пройдет 27 сентября.

К слову, выпуск продолжения стал возможен благодаря средствам, выделенным Фондом президентских грантов. Также на эти деньги создадут интерактивную карту «Самая-самая Амурская область». Запланировано около сотни поездок по районам Приамурья. Активисты проекта научат амурчан искать интересные факты, чтобы житель даже самого маленького села смог поучаствовать в конкурсе краеведческих находок.

… и эксклюзивные факты

Некоторые факты, которые приводятся в игре, широкой публике ранее известны не были. Например, многим ли знакомо имя Сергея Алексеевича Колесникова? В свое время он занимал должность заместителя наркома здравоохранения СССР, был председателем общества Красного Креста в Советском Союзе. Именно Сергей Алексеевич вместе с Зинаидой Ермольевой, изобретательницей пенициллина, в 1942 году под Сталинградом остановили эпидемию холеры всего за восемь (!) дней. Они собрали в городе волонтеров, которые с чайными ложками прошли по всем улицам, раздавая вакцину. Специалисты сходятся во мнении: если бы не эти двое, возможно, Великая Отечественная война закончилась бы по-другому. Холера выкашивала людей тысячами - воевать здесь было бы просто некому.

Увы, но потом Колесникова ждали лагеря - не согласился Сергей Алексеевич с официальной трактовкой Катынского дела и стал «врагом народа». Информацию о нем из официальных источников стали удалять… Но даже эти трудности его не сломили, и, выйдя на свободу, он стал основоположником школы кардиохирургии в Советском Союзе, проводил уникальные операции.

- И этот удивительный человек с 1903 по 1921 год жил в Благовещенске, окончил реальное училище (ныне - гимназия № 1. - Ред.), - рассказывает Яна Стародуб-Афанасьева. - Сведения о Колесникове мы уже включили в выпуск проекта, который презентуем в сентябре. И теперь хочется, чтобы к маю 2019 года, когда выйдет финальный выпуск, на здании гимназии № 1 появилась мемориальная доска в его честь. Директор гимназии Галина Крицкая уже поддержала нас в этом желании.

КОНКРЕТНО

Как стать участником квеста?

Заявки на участие в квесте принимаются по электронной почте Samyi_samyi_blg@mail.ru, а также в официальном аккаунте в Instagram - @samyi_samyi_blg. Здесь же можно узнать подробности и связаться с организаторами. Заявки будут принимать до 15 сентября. К участию приглашаются семьи, где есть ребенок - учащийся 5 - 11 классов. Общегородской квест пройдет с 28 сентября по 11 октября. В финал выйдут три-четыре семьи.

Каждая школа города получит пять игр бесплатно. Их руководство само решит, кого отправить по маршруту - отличников, многодетную семью и так далее. Если вы не вошли в эту пятерку, но очень хотите поучаствовать, заказать игру можно самостоятельно. Кстати, в первом случае игру после участия придется вернуть в школьную библиотеку, во втором - она останется у вас.

Яна Стародуб-Афанасьева о проекте "Самый-самый Благовещенск", общегородском квесте и принципах педагогики

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