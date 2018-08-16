Свободный против вахтовиков: как амурчане уживаются со строителями из других регионов

СЕГОДНЯ 03:32 2018-08-16T03:37:31+03:00

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Строительство Амурского газоперерабатывающего завода началось без малого три года назад. Срок сравнительно небольшой, но за это время соседствующий со стройкой Свободный успел всерьез измениться. Глобальный проект привлек большие деньги - в ближайшую трехлетку на город президентского внимания выделят свыше шести миллиардов рублей. В одном из прошлых номеров «Комсомолка» уже пробовала разобраться, что произошло в жизни свободненцев с приходом Газпрома и «Силы Сибири». Теперь же мы решили узнать, как местные жители относятся к вахтовикам.

Чужакам у нас не рады

Первый тревожный звоночек раздался в августе прошлого года. Тогда в одном из микрорайонов Свободного произошла массовая драка между местными и строителями ГПЗ, один человек оказался в больнице. Очевидцы рассказывали, что причиной стали издевки приезжего по отношению к одному из свободненцев.

С тех пор настолько крупных столкновений больше не происходило, но напряжение сохранилось. Горожанам часто приходится сталкиваться с пренебрежительным отношением вахтовиков, а некоторые даже побаиваются выходить на улицу в темное время суток.

- Сейчас в городе очень много выходцев из Италии, Албании, Германии, Сербии - едут из всех стран. Город с их приездом в лучшую сторону не изменился. Скорее, наоборот, - считает Наталья Деревцова, живущая в Свободном с детства. - Хуже стало в плане морали. Вахтовики наглые, чувствуют себя хозяевами жизни и к горожанам относятся, как к людям второго сорта. Мы предпочитаем вечером на улицу не выходить - это может закончиться неприятными последствиями.

В то же время в пресс-службе управления МВД России по Амурской области считают, что привлечение граждан из других регионов страны на строительство крупных промышленных и градообразующих объектов города Свободного не оказывает определяющего влияния на уровень преступности в районе. Подтверждают это статистикой: по имеющимся данным, только пять из 684 зарегистрированных за первое полугодие 2018 года преступлений совершены на строительных объектах.

Впрочем, это доказывает лишь то, что вблизи рабочего места нарушать закон строители не спешат. А вот участвовал ли кто-то из них в нарушениях за пределами стройки - неизвестно.

Цены выросли втрое

Еще одно неприятное изменение коснулось цен. С приездом высокооплачиваемых работников магазины начали дороже продавать товары повседневного использования. И пускай далеко не все продукты подорожали, но общая тенденция так и бьет свободненцев по кошельку. У них-то зарплаты остались на прежнем уровне, рассказывают местные.

Подскочили цены и на городскую недвижимость. Организации готовы немало заплатить за арендное жилье для газовиков, а владельцам квартир и риелторам только того и надо - спрос повышает стоимость! И если раньше «однушку» можно было снять за 10 тысяч рублей, то теперь изволь выкладывать втрое больше.

- Цена аренды действительно выросла. В среднем однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой сейчас можно снять за 30 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную - за 35-40 тысяч. Коммунальные услуги в стоимость входят, - рассказала руководитель агентства недвижимости в Свободном Татьяна Захарченко.

И это еще не конец. Как предположил юрист, специалист в сфере недвижимости Виталий Злочевский, вырастет и стоимость квадратного метра в строящихся квартирах в Свободном:

- Предела росту цен на жилье нет, и не издашь постановление об ограничении этого роста. Это рынок. Платили бы компании по 100 тысяч в месяц за проживание своих сотрудников, цена была бы такой. Есть шанс, что, когда завод достроят и часть рабочих уедет, стоимость жилья снизится. Но того, что было до стройки, уже не будет.

Я б в строители пошел

Между тем, по словам одной из местных жительниц, на высокооплачиваемые должности самих свободненцев не берут. По данным центра занятости населения на 20 июня 2018 года, 73% вакансий на строительных объектах подразумевают вахтовый метод работы. Тем не менее, устроиться на строительные объекты Амурского ГПЗ и трубопровода «Сила Сибири» все-таки можно. За первое полугодие это удалось 153 людям, 36 из которых до этого стояли на учете в центре занятости.

- В целом численность безработных граждан у нас сокращается, и будет сокращаться в дальнейшем. Количество рабочих мест, предоставляемых работодателями, в том числе осуществляющими реализацию инвестиционных проектов, резко возросло. Если раньше численность вакансий в год составляла порядка 2-3 тысяч, то сейчас их уже более 49 тысяч. Но это включая вакантные места 2019 года, о которых работодатели заявили заранее, - поделилась данными директор Центра занятости населения Свободного Светлана Распутина.

По ее словам, чаще на работу берут более квалифицированных сотрудников, и не так важно, где именно ты родился. Готовые работать вахтовым методом жители Приамурья и самого Свободного тоже рассматриваются. И вскоре для них может появиться еще больше рабочих мест, ведь по долгосрочному плану социально-экономического развития города до 2025 года запланировано немало строек. Здесь появятся новый роддом, пять школ, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, атлетический манеж, загс… Может быть, ради таких изменений стоит потерпеть не всегда приятных соседей?

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Вслед за заводом строится город

Ольга Кучкова, директор гимназии № 9 города Свободного:

- Город очень изменился внешне. Много строится жилых домов. Я живу в районе станции Михайло-Чесноковская, там сейчас одновременно ведется строительство сразу четырех домов. А это значит, новые дети придут в школы, появятся новые рабочие места. Еще сейчас освещаются улицы, которые никогда не были освещены. Я сама уроженка Свободного и помню, как ходила в школу по темным улочкам. Думала, электричество туда никогда не дойдет. И это только в моем районе, а ведь застраивается и центр города. Так что я вижу много позитивных последствий. Но хотелось бы пожелать, чтобы приезжие относились к нашему городу так, как мы к нему относимся: как к своей родине. Потому что слышны порой высказывания о том, что без вахтовиков мы бы жили чуть ли не в тундре. Хорошо, что так говорят лишь единицы.