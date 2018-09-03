На «Амурской осени-2018» киноманов ждут десять общероссийских премьер

СЕГОДНЯ 06:13 2018-09-03T06:42:02+03:00

В этом году фестиваль «Амурская осень» проводится уже в 16-й раз. Фото: Сергей ПЕТРОВ

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Всего пара недель осталась до начала ежегодного фестиваля кино и театра «Амурская осень». Напомним, он пройдет в Благовещенске с 15 по 23 сентября. Любителей искусства ждут три конкурса - театральных антреприз (список спектаклей смотрите здесь), российских полнометражных фильмов и короткометражек.

В конкурсе полнометражного кино в этом году участвуют 12 фильмов, причем десять из них - это общероссийские премьеры, и благовещенцы станут одними из первых зрителей, которые их оценят. Еще два фильма («Двое» и «Спитак») будут демонстрироваться всего во второй раз. В рамках конкурса короткометражных фильмов благовещенские киноманы увидят 25 картин. Больше половины из них - это также премьеры.

Определился и состав жюри. Оценивать конкурс полнометражных фильмов будут режиссер Андрей Богатырев, заслуженная артистка России Евгения Крюкова, актер Борис Каморзин и критик Виктор Матизен. Председатель - народный артист России Лев Прыгунов. Не менее интересен и «судейский состав» короткого метра. Этот конкурс будут оценивать актеры Илья Глинников, Александр Ильин и актриса Екатерина Никитина. А председателем жюри стал автор картины «Движение вверх» режиссер Антон Мегердичев.

Заслуженный артист России Максим Аверин стал председателем жюри антреприз. К слову, он и сам выйдет на сцену, правда, во внеконкурсном спектакле «Там же, тогда же». Вместе с ним оценивать театральный конкурс будут актер Никита Тарасов, главный редактор сайта kino-teatr.ru Жан Просянов, актриса и режиссер Ольга Великанова и заслуженный артист России Андрей Градов.

Также в программе фестиваля вечерние встречи в специальном шатре (этот формат общения с артистами впервые опробовали в прошлом году), открытие ледовой арены в ТРЦ «Острова» (ведущий Марат Башаров) и музея-мастерской художника Александра Тихомирова и другие мероприятия. К слову, фильмы на фестивале можно будет посмотреть не только в рамках двух конкурсов. Запланированы спецпоказы - «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, а также презентация российско-китайского фильма «Песня Лингшуи» с участием членов съемочной группы двух стран. Будет что посмотреть и юным амурчанам. Сразу две внеконкурсные программы рассчитаны на детскую аудиторию - «Кинодетство.рф» и анимация от «Союзмультфильма».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году фестиваль «Амурская осень» проводится уже в 16-й раз. Ожидается, что его посетят более 40 тысяч зрителей, а гостями и участниками станут более 300 кинематографистов, музыкантов, художников и т.д.

КОНКРЕТНО

Полнометражные фильмы

- «Варавва» - режиссер Евгений Емелин, Россия, 2018 год, 116 минут

- «Двое» - режиссер Тимофей Жалнин, Россия, 2018 год, 94 минуты

- «Интересная жизнь» - режиссер Анна Яновская, Россия, 2018 год, 88 минут

- «Кастинг» - режиссер Игорь Стам, Россия, 2018 год, 72 минуты

- «Общие интересы» - режиссер София Афиногенова, Россия, 107 минут

- «Пилигрим» - режиссер Александр Баршак, Россия, 2018 год, 88 минут

- «Пустота» - режиссер Павел Москвин, Россия, 2018 год, 83 минуты

- «Рисунки дождем» - режиссер Константин Одегов, 2018 год, 108 минут

- «Спитак», режиссер Александр Котт, Россия/Армения, 2018 год, 98 минут

- «Странники терпенья», режиссер Владимир Алеников, Россия, 2018 год, 103 минуты

- «Чужая жизнь», режиссер Виктор Татарский, Россия, 2018 год, 85 минут

- «Я вернусь», режиссер Дарья Шумакова, Россия, 2018 год, 88 минут

Короткометражные фильмы

- «Бедные люди», режиссер Татьяна Астапова, 2018 год, Россия, 14 минут

- «Взятка», режиссер Алексей Харитонов, 2018 год, Россия, 13 минут

- «Выдох», режиссер Доржи Галсанов, 2017 год, Россия, 3 минуты

- «Галангал», режиссер Мария Лойтер, 2018 год, Россия, 15 минут

- «Год собаки», режиссер Василий Ильинский, 2018 год, Россия, 10 минут

- «Дерево», режиссер Хава Мухиева, 2018 год, Россия, 21 минута

- «Замыкание», режиссер Виктория Лопач, 2017 год, Россия, 30 минут

- «Зеркало», режиссер Елизавета Полицан, 2018 год, Россия, 15 минут

- «Исчезнувшая», режиссер Антон Соколов, 2017 год, Россия, 2 минуты

- «Наблюдатель», режиссер Павла Стратулат, 2018 год, Россия, 15 минут

- «Обмен», режиссер Денис Симачев, 2018 год, Россия, 12 минут

- «Огонь», режиссер Мария Шульгина, 2018 год, Россия, 13 минут

- «Открытая дверь», режиссер Иван Шкундов, 2018 год, Россия, 29 минут

- «Новые чувства», режиссер Анастасия Нечаева, 2018 год, Россия, 19 минут

- «Пуньк», режиссер Олег Морозов, 2018 год, Россия, 7 минут

- «Рикошет», режиссер Тимур Джурев, 2018 год, Россия/Таджикистан, 16 минут

- «Русская смерть», режиссер Владимир Мирзоев, 2018 год, Россия, 30 минут

- «Самолеты так низко не летают», режиссер Элизабетта Балльби, Россия, 28 минут

- «Слепое зрение», режиссер Анастасия Жура, 2017 год, Россия, 11 минут

- «Спойлер», режиссер Евгений Колядинцев, 2018 год, Россия, 5 минут

- «Счастье», режиссер Владимир Мункуев, 2018 год, Россия, 23 минуты

- «Третий лишний», режиссер Дарья Выходцева, 2018 год, Россия, 11 минут

- «Худрук», режиссер Илья Ермолов, 2018 год, Россия, 15 минут

- «Чита», режиссер Дмитрий Тархов, 2017 год, Россия, 30 минут

- «Это наш дом», режиссер Георгий Даниелянц, 2017 год, Россия, 14 минут