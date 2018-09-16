«Амурская осень-2018»: на открытии «Ледовой арены» совместили песни и фигурное катание

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-16T16:16:53+03:00

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16 сентября в Благовещенске открыли «Ледовую арену». Новый крытый каток находится в ТРЦ «Острова». Открытие площадки прошло в рамках фестиваля «Амурская осень», поэтому на лед вышли не только хоккеисты, но и актеры.

Компанию Владу Шкляеву на льду составили юные хоккеисты из команды «Амурские рыси». Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Церемонию провел актер и телеведущий Марат Башаров, а одними из первых на лед арены вышли юные хоккеисты из команды «Амурские рыси».

Ведущий церемонии - Марат Башаров. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

С необычным номером выступили гимнасты из благовещенского цирка «Левентино». Юные акробаты выступили не на льду, а под самой крышей арены - на длинных полотнищах. Иногда зрители даже не могли удержаться от испуганных вздохов, когда артисты неожиданно устремлялись вниз с пятиметровой высоты.

С необычным номером выступили гимнасты из благовещенского цирка - не на льду, а под самой крышей арены. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Главными гостями праздника стали спортсмены с мировым именем и участники фестиваля «Амурская осень». Чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская пожелала, чтобы на ледовой арене сделали свои первые шаги будущие чемпионы. Бутырская долго не уходила со льда.

- Хочу всем показать, что я еще могу кататься! - со смехом сказала она Башарову.

Амурчан поприветствовала Мария Бутырская. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

С хореографическими номерами выступили Юлия Касьянова и Степан Еремин, Анастасия Гребенкина и Руслан Жиганшин. Анастасия по ходу номера даже скинула свой сценический костюм, под которым… оказался еще один.

Анастасия Гребенкина и Руслан Жиганшин. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Своим вокальным талантом зрителей порадовали Ирина Медведева, Олег Волков, Лиза Арзамасова, Влад Шкляев, Лика Рулла и Евгений Кулик. Последний вышел на лед в образе всем известного персонажа - Остапа Бендера.

Евгений Кулик в образе Остапа Бендера. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Кульминацией церемонии стало выступление серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, четырехкратной победительницы финалов серии Ирины Слуцкой.

Ирина Медведева радует своим талантом на сцене и на льду. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Как рассказала признанная фигуристка, благовещенская ледовая площадка ей понравилась.

- Эта площадка отвечает всем стандартным требованиям для того, чтобы нормально тренироваться. Это самое главное. Все очень хорошо, как видите - зал был забит до отказа. Это очень здорово. Наша задача теперь - приезжать сюда, развивать, показывать, как можно заниматься, ну и своим примером привлекать молодежь на лед, - поделилась спортсменка.

Кульминацией церемонии стало выступление Ирины Слуцкой. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Напомним, в Амурской области 15 сентября начался XVI фестиваль кино и театра «Амурская осень». Впереди благовещенцев ждут конкурсные фильмы и спектакли, мастер-классы и творческие вечера, встречи с любимыми артистами. А в следующую субботу, 22 сентября, в 19.00 на «Ледовой арене» состоится хоккейный матч с участием гостей фестиваля.