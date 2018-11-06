О женском здоровье: интервью с маммологом

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-06T17:22:03+03:00

Говорить о серьезных заболеваниях всегда непросто, а задумываться о том, что они могут коснуться лично вас, еще сложнее

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Но гласность важна — она позволяет привлечь внимание к существующим проблемам и, возможно, спасает жизни, подталкивая вовремя обратить внимание на тревожные симптомы.

Рак молочной железы — самый распространенный вид онкологии среди женщин, однако, если выявить его своевременно, он легко поддается лечению и в 94% случаев ведет к выздоровлению пациентов. Специалист Лечебно-диагностического комплекса «Белая Роза», участвующего в социальной кампании Philips #ЯПРОШЛА, онколог-маммолог высшей квалификации Марина Константиновна Дурова рассказала о том, как часто следует проходить обследование и насколько важна ранняя диагностика в предотвращении развития заболевания.

- Какие факторы влияют на риск развития онкологии молочной железы? Кто находится в зоне риска?

- Таких факторов несколько. Например, нарушение работы эндокринной системы, генетическая предрасположенность, заболевания печени, травмы молочной железы, курение, употребление алкоголя, инфекционные заболевания, отказ от кормления ребенка грудью. Кроме того, с возрастом увеличивается риск развития мастопатии, узловых образований, которые потенциально могут перерасти в опухоли.

- Есть ли способы выявить заболевание самостоятельно на ранних сроках?

- Мы всегда рекомендуем женщинам регулярно проводить самоосмотр молочных желез, но лучше проходить клинические обследования раз в год, делать УЗИ и маммографию.

- С какого возраста необходимо начинать регулярно проходить диагностику в клинике?

- Рак молодеет, поэтому сейчас делать маммографию рекомендуется с 35 лет. До этого возраста, если нет никаких проблем и жалоб, советуем приходить на осмотр к маммологу раз в год. Если есть проблемы, нужно наблюдаться раз в полгода или даже раз в три месяца, в зависимости от индивидуальных показаний.

- Может быть в последние годы созданы какие-то новые аппараты для диагностики заболевания?

- У нас в центре есть очень хорошая аппаратура Philips Mammodiagnost с микродозовой нагрузкой и высоким разрешением. Соответственно, на молочную железу идет совсем небольшая нагрузка. Также у нас применяется современная УЗИ-аппаратура и МРТ.

- Есть ли способы снизить риск развития рака молочной железы? Что можете посоветовать в качестве профилактики?

- Правила несложные — не пропустить первые признаки заболевания. В этом случае прогноз на лечение будет благоприятным. Соответственно, в целях профилактики мы можем посоветовать только ежегодно проходить осмотр. Если в каких-то регионах страны по каким-то причинам нет маммолога, осмотр молочных желез может производиться гинекологом.

- Почему ваш Лечебно-диагностический комплекс решил присоединиться к акции #ЯПРОШЛА? Насколько важна гласность в деле борьбы с заболеванием?

- Каждый день по 60-70 человек проходит у нас скриннинговую диагностику заболевания.

Люди стали получать больше информации, они начали ответственно относиться к своему здоровью. Повышается уровень диагностики, пациенты передают друг другу какие-то знания, также проводится санитарно-просветительская работа среди населения. Очень хорошо, что организуются такие акции, как у Philips. Это существенно влияет на отношение женщин к своему здоровью.

- Каковы шансы успешно вылечить заболевание, если удается вовремя его обнаружить?

- Миллионы женщин успешно вылечили рак молочной железы. Это, конечно, длительный процесс, но в XXI веке возможно полное излечение. Чем более ранняя стадия, на которой обнаружено заболевание, тем выше будет эффективность лечения.

СПРАВКА

«Социальная кампания #ЯПРОШЛА - масштабная инициатива компании Philips, призванная повысить осведомленность женщин о риске возникновения рака молочной железы, привлечь внимание к важности ранней диагностики и регулярной заботы о здоровье. Заручившись поддержкой клиник-партнеров, компания Philips, мировой лидер в сфере инноваций для здравоохранения, с 2011 года организует бесплатные обследования на современном диагностическом оборудовании в разных регионах страны. За время существования акции тысячи женщин в десятках российских городов смогли бесплатно пройти диагностику. В 2017 году представлен документальный фильм Леонида Парфенова и Катерины Гордеевой «#ЯПРОШЛА» о раке молочной железы, методах его диагностики и важности регулярных визитов к маммологу».

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