ООО «Газпром трансгаз Томск» проводит набор сотрудников для работы на газопроводе «Сила Сибири»

СЕГОДНЯ 04:40 2018-11-02T11:30:42+03:00

Завершается строительство крупнейшего на востоке России магистрального газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска

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Сварено и уложено 2064 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95,5% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур - 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская».

«Газпром трансгаз Томск» совместно с районными Центрами занятости организовала в Амурской области несколько ярмарок вакансий для местных жителей.

В связи с этим ООО «Газпром трансгаз Томск» проводит в Амурской области набор персонала для обслуживания газопровода. Вакансии открыты по 35 специальностям.

«Сила Сибири» - один из ключевых элементов Восточной газовой программы, реализацию которой правительство РФ поручило ПАО «Газпром». Целью программы является создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, а также нового канала экспорта газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Каждый крупный работодатель для района - на вес золота.

В конце лета и начале осени компания «Газпром трансгаз Томск» совместно с районными Центрами занятости организовала в Амурской области несколько ярмарок вакансий для местных жителей, желающих работать на магистральном газопроводе «Сила Сибири», которые посетили около 650 человек.

В рамках проекта «Сила Сибири» созданы пять линейных производственных управлений магистральных газопроводов в Якутии и Амурской области. К началу эксплуатации газопровода, намеченному на декабрь 2019 года, общая численность новых филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» превысит 1400 человек.

«Те, кто готов трудиться и обладает соответствующей квалификацией, могут стать участниками одного из самых масштабных и значимых проектов восточной газовой программы - эксплуатации газопровода «Сила Сибири», - сказал директор Сковородинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Алексей Кукотин.

Ярмарки вакансий посетили около 650 человек.

«Для нас каждый крупный работодатель - на вес золота, - отметила руководитель центра занятости населения Сковородинского района Наталья Субина на одной из ярмарок. - Достойная заработная плата - один из шагов к процветанию города и района».

Жители Амурской области, не попавшие на ярмарки вакансий, но желающие поучаствовать в проекте «Сила Сибири», могут получить всю информацию и заполнить резюме на официальном сайте компании «Газпром трансгаз Томск» в разделе «Карьера» или обратиться напрямую в Сковородинское или Свободненское ЛПУМГ.