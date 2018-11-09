Следователи ищут виновных в появлении крабов и шашлыков на столе заключенного «цапка»

Доследственная проверка в амурской колонии номер 3 закончилась за пару дней. Нагрянувшие в учреждение представители СК, прокуратуры и московское начальство Федеральной службы исполнения наказаний сошлись во мнении: нарушения были и крабы, красная икра да шашлыки в меню Вячеслава Цеповяза появились благодаря попустительству (и, скорее всего, небезвозмездному) сотрудников исправительного учреждения. Возбуждено уголовное дело. Впереди – допросы и обыски.

- По версии следствия, пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников названного учреждения в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе. В ходе расследования уголовного дела следователи установят круг лиц, потворствующих нарушению установленных правил отбывания наказания. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. При этом следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства в ИК №3, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

А найти нарушения, судя по всему, будет несложно. Эта колония в Амурской области давно известна своими либеральными условиями. В 2014 году в ней уволили сразу несколько сотрудников за то что за деньги проносили на территорию сотовые телефоны и прочие блага для заключенных. В 2015 году был осужден и заместитель начальника колонии – за то что разрешил одному из заключенных уехать из тюрьмы на шашлыки под водочку.

Между тем сам Цеповяз отрицает подлинность фото. Через своего адвоката осужденный «цапок» передал, что видит их в первый раз и никаких крабов в колонии он уже восемь лет не видел. Ну а пока идут разбирательства он помещен в штрафной изолятор.