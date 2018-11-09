2018-11-09T14:24:13+03:00
Общество

Дорогие продукты заключенному в Приамурье «цапку» передавал житель Благовещенска

Нашелся человек, который признался в том, что передавал Вячеславу Цеповязу продукты питания прямо в тюрьму
Алексей КОЗЫРИН
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Заключенный Вячеслав Цеповяз ест крабов прямо в колонии.Заключенный Вячеслав Цеповяз ест крабов прямо в колонии.Фото: СОЦСЕТИ
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Житель Благовещенска Александр сообщил о том, что именно он передавал продукты заключенному колонии №3 в Приамурье Вячеславу Цеповязу, осужденному за массовую расправу на Кубани члену банды «цапков». Как утверждает благовещенец, на продукты он тратил около 100 тысяч рублей, которые ему передавали родственники осужденного, и получал за это деньги.

- Шикарных продуктов как таковых там не было. Да, покупал два-три раза икру по полкилограмма, но это не запрещено, её можно. Крабов я ни разу не покупал, это точно. Тратил ориентировочно до 100 тысяч рублей. Это то, что я конкретно видел. На продукты питания, бытовую химию, белье какое-то прикупить, - сообщил Александр радио «Говорит Москва».

Как утверждает Александр, передавать продукты его попросила жена Цеповяза Наталья. По его словам внутри колонии он не был ни разу, передавал продукты через проходную один или два раза в месяц. В российской системе исполнения наказаний это не запрещено. Передачу мяса крабов и мяса для шашлыков Александр отрицает.

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