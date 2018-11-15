В Амурской области завершается строительство газоизмерительной станции газопровода «Сила Сибири»

Основные строительно-монтажные работы здесь планируется закончить до конца года. Газоизмерительная станция (ГИС) на границе, в селе Верхнеблаговещенском, предназначена для измерения качества и объема газа, подаваемого в КНР. На объекте будут совместно работать российские и китайские специалисты, он станет одним из ключевых пунктов восточного маршрута.

Стратегическое партнерство с КНР - одно из направлений деятельности российской компании. Основной вклад в мировой спрос на газ в ближайшие годы будет вносить Китай, отметил глава Газпрома Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме. В Китае до 2025 года, по оценкам компании, спрос вырастет на 80% по сравнению с 2017 годом - почти на 200 млрд куб. м газа, подчеркнул Алексей Миллер[1].

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

«Сила Сибири» реализуется с опережением графика, сообщил в начале октября глава Газпрома. По его словам, проект уже готов на 94% с российской стороны. «И не вызывает абсолютно никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года начнутся первые поставки трубопроводного российского газа на китайский рынок», - заверил Алексей Миллер[2].

Работы по строительству ГИС в Благовещенском районе начались прошлым летом. До конца текущего года планируется завершить основные строительно-монтажные работы и обустройство инженерных сетей, а также внутреннего отопления, вентиляции, теплоснабжения, канализации. На начало 2019 года запланирован монтаж измерительных линий.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Общая площадь ГИС в селе Верхнеблаговещенском - шесть гектаров. На них будут расположены три здания: технологический корпус, служебно-эксплуатационный блок и насосная станция.

В технологическом корпусе, в частности, будут размещены ультразвуковые измерители. Они контролируют параметры количества и качества газа. Кроме того, здесь предусмотрено большое количество других систем, в том числе по автоматизации технологических процессов, пожарная сигнализация. На территории объекта расположится и насосная станция постпитьевого и противопожарного водоснабжения с резервуарами емкостью по 500 куб. м воды. ГИС будет оснащена дизельной электростанцией, трансформаторной подстанцией, котельной для обогрева всех зданий объекта.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Трубы на газоизмерительную станцию в Верхнеблаговещенском поставляют с базы временного хранения, расположенной в п. Моховая Падь. Газпром заботится о безопасности - на трубы наносится изоляция, а на особо важных объектах, например в районе аэропорта, трубы дополнительно вставляют в специальный защитный кожух.

Помимо важнейшего участка транспортировки голубого топлива в Китай, Амурская область станет одним из крупнейших центров переработки газа в России, благодаря строящемуся Газпромом Амурскому газоперерабатывающему заводу (ГПЗ). Завод будет перерабатывать газ Якутского и Иркутского центров газодобычи и выделять ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. Продукция предприятия ориентирована на внутренний и внешний рынки.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

ГПЗ станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа и важным звеном технологической цепочки будущих поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность ГПЗ по переработке- 42 млрд куб. м природного газа в год.

На Востоке России активно формируются новые центры газодобычи. Запасы газа промышленных категорий на лицензионных участках Газпрома в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 5 трлн куб. м.

Надежное и бесперебойное газоснабжение российских потребителей является базовым принципом Восточной газовой программы. Для развития газификации Газпром строит газопроводы-отводы, газораспределительные станции и межпоселковые газопроводы. Администрации регионов отвечают за строительство внутрипоселковых сетей и подготовку потребителей к приему газа.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Благодаря работе Газпрома природный газ уже пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и другие населенные пункты Дальнего Востока России.

Газификация является мощным импульсом для социально-экономического развития регионов, а также способствует улучшению экологической обстановки.

[1] …основной вклад в этот мировой спрос будет вносить Китай - около 30%. Китайский спрос по сравнению с 2017 годом - а те цифры, которые были названы, они базируются на 2017 годе как отправной точке - в Китае до 2025 года спрос, по нашим оценкам, вырастет на 80% - почти на 200 млрд куб. м газа... (выступление А .Б. Миллера на пленарном заседании «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики», ПМГФ, 4.10.2018 г.)

[2] Из выступления А. Б. Миллера на пленарном заседании «Роль и место газа в энергобалансе мировой экономики» ПМГФ, 4 .10.2018 г.

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