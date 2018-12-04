Благовещенские автобусы: душно, тесно, но по расписанию

На улице все холоднее, и пассажирам благовещенских автобусов становится несладко. В минус 20 даже одна лишняя минута на улице кажется бесконечно долгой. Корреспондент «Комсомолки» прокатился из микрорайона в центр города и обратно, попытался «поймать» редкий 38-й автобус и выяснил, помогает ли программа «Умный транспорт».

Программа для умных пассажиров

«Умный транспорт» - это программа для телефона, которая появилась в этом году и призвана облегчить жизнь пассажирам городских автобусов. Она позволяет отследить, где находится нужный автобус, и подгадать, когда выходить из теплого помещения в зимнюю стужу.

В принципе, приложение достаточно полезное - оно отслеживает, где стоит владелец телефона, можно выбирать сразу несколько маршрутов. Минусы - отображаются не все автобусы на линии. Еще одна особенность - нужно учитывать, что приложение немного «запаздывает» по сравнению с реальным положением автобуса.

Утро, улица Институтская, остановка «Харбин»

Эксперимент начинается в благовещенском микрорайоне. Здесь много жилых домов, мало предприятий. Каждое буднее утро десятки жильцов «микрашки» приходят на остановки, чтобы уехать на работу в центр города. И одна из самых востребованных остановок - «Харбин», расположенная на Институтской.

«Микраха» славится своими ветрами - иногда возникает чувство, что штиля здесь не бывает вообще, а дует со всех сторон одновременно. Остановка закрыта с трех сторон, что хоть немного спасает от пронизывающего ветра. Впрочем, люди не спешат прятаться - боятся пропустить свой автобус.

Здесь останавливаются сразу пять автобусов - 4, 12, 36, 38, 30. Почти все они идут в центр города и ходят достаточно часто, с интервалом в пять-десять минут. В самые популярные автобусы в час пик не пробьешься: несмотря на то что до начала маршрута не так далеко, автобусы приезжают уже основательно заполненные. Особенно достается 36-му - до остановки «Острова» на Мухина в автобусе частенько бывает тесновато.

На «Харбине» мы попытались поймать 38-й автобус - он идет в Астрахановку через КПП. Это оказалось непросто. В день эксперимента программа «Умный транспорт» видела всего четыре 38-х автобуса на линии. И каждый - весьма далеко от остановки. Те, кто часто пользуется этим маршрутом, научились подгадывать примерное время, когда автобус будет на остановке. Остальным приходится ждать: по расписанию автобус ходит каждые 15-20 минут.

Утро, автобус № 12

Пора ехать на работу! Однако добраться напрямую из микрорайона до редакции «Комсомолки» на улице Зейской непросто: прямого маршрута тут нет. Ближайший вариант - доехать на 12-м до перекрестка Шевченко и Амурской и идти пешком около квартала.

На 12-м маршруте традиционно работают маленькие автобусы, в основном - «газели». Однако маршрут достаточно популярен и часто микроавтобусы оказываются заполненными. Особенно тесно в них зимой, когда все надевают шубы и пуховики. Такое чувство, что человек начинает занимать вдвое больше места. В переполненном автобусе становится душно и жарко: приходится снимать шапку, расстегивать пуховик. А на остановке ныряешь из жары в мороз. Ну, здравствуй, простуда…

Вечер, улица Калинина, остановка «Красноармейская»

Здесь обычно не так оживленно, как, например, в районе универмага в центре города, однако тут проходят целых девятнадцать автобусных маршрутов. Среди прочих - пригородные 106, 13, 8, редкий 38 и бывший троллейбусный 2к. Последний, кстати, часто становится объектом жалоб пассажиров: он ходит раз в полчаса - еще реже, чем 38-й, а в «Умном транспорте» отображается далеко не всегда.

В час пик автобусы часто приезжают забитыми под завязку, поэтому иногда приходится пропускать рейс и ждать следующего. Сама остановка тут не особенно комфортная - всего одна стена, от ветра не спрячешься. Однако неудобства компенсируются тем, что автобусы ходят достаточно часто и те, кому нужно в не слишком отдаленные районы, все же могут достаточно быстро уехать домой.

Итог: замерзнуть не получилось

В итоге как следует промерзнуть корреспонденту все же не удалось - то ли автобусы слишком часто ходили, то ли морозы пока не слишком сильные. А вот жителям отдаленных районов не позавидуешь - маршрутов мало, да и ходят автобусы редко.

КСТАТИ

Как не замерзнуть на остановке

1. Обувь должна быть свободной и сухой. В идеале лучше носить валенки или унты, но в городских условиях сойдут и трекинговые ботинки.

2. Вместо шубы лучше надеть пуховик. В пуховиках часто есть дополнительные приспособления для удержания тепла - плотные манжеты, пояса и так далее.

3. Носите варежки, а не перчатки. Но если все же хочется перчатки - выбирайте флисовые.

4. Носите флис. Хлопковое белье впитывает влагу, а флисовое отводит ее от тела в другие слои одежды. Тепло сохраняется дольше.

5. Шапка должна закрывать уши. Идеальный вариант - шапка-ушанка, но сгодится и спортивная шерстяная шапочка.

6. Надевайте шарфы. Лучше всего - недлинный шерстяной шарф, не сковывающий движений.

7. Используйте теплые стельки, термобелье.

ВАЖНО!

Куда жаловаться на опоздавший автобус

Если автобус не пришел вовремя, нужно позвонить в городскую диспетчерскую службу по телефону 35-22-22. Сюда же можно пожаловаться, если в автобусе неправильно выдали сдачу или нагрубили.

Сообщите в диспетчерскую:

маршрут, по которому вы ехали,

остановку, на которой стояли,

время посадки,

госномер автобуса,

свои контактные данные (вам перезвонят и сообщат о принятых мерах).