За уволенного главврача благовещенской больницы, где перевязывали скотчем, вступился губернатор

Страсти в Благовещенской городской клинической больнице не утихают. Еще даже не решено, кто станет новым главврачом, а на врио Андрея Роговченко и бывшего начальника Сергея Петрухина льются потоки грязи. В основном из соцсетей и, как водится, анонимно.

Напомним, дочь одной из пациенток выложила в Сеть фотографии своей недавно прооперированной мамы. Повязки на ее теле были прикреплены не лейкопластырем, а обычным скотчем. Разразился скандал. Главврачу Сергею Петрухину припомнили все старые грехи и, хоть и был человек по время «ситуации со скотчем» на больничном, обещали непременно уволить.

Главврачу Сергею Петрухину припомнили все старые грехи и, хоть и был человек по время «ситуации со скотчем» на больничном, обещали непременно уволить.

На днях амурский губернатор не выдержал и вступился за Петрухина. Позицию свою он высказал публично, прямо во время большого совещания. Это, наверное, чтобы все чиновники, в том числе минздрава, услышали.

- Мы будем жестко реагировать в отношении лиц, которые допустили негативный фон, который распространяется на Амурскую область независимо от заслуг и регалий. Нужно провести комплексную проверку ситуации, которая была в городской больнице. «Ситуация со скотчем» получила широкий общественный резонанс. Вопросы, которые относились к деятельности Сергея Васильевича Петрухина как главного врача, связаны не только с применением несоответствующих материалов, но и вопросами экономического характера. Мы с ним встречались лично в сентябре, обсуждали эти моменты. Я знаю ситуацию и с точки зрения министерства здравоохранения. Зная Сергея Васильевича давно лично как хорошего врача, хорошего хирурга, считаю, что необходимо использовать в системе здравоохранения в дальнейшем его потенциал. Предлагаю минздраву подобрать Сергею Васильевичу соответствующую должность, - заявил Василий Орлов.

У больницы были долги

Про «вопросы экономического характера» пояснили в амурском минздраве. Оказалось, что у горбольницы были долги в 88 миллионов рублей. И это при том, что доходы учреждения в нынешнем году за счет выплат из фонда ОМС и областной казны серьезно подросли. Сергея Петрухина спрашивали, и не раз – почему не закрываете задолженность? Но ответа так и не получили.

Минздрав: жалобы от населения растут, плюс к ним добавилось немало жалоб от сотрудников больницы.

- Возросший бюджет учреждения должен был бы позитивно отразиться на качестве предоставляемой помощи, однако этого не произошло. Смертность в БГКБ составляет на сегодня 3,7%, в среднем по области этот показатель 1,9%. Жалобы от населения растут, плюс к ним добавилось немало жалоб от сотрудников больницы. Администрация больницы во главе с С.В. Петрухиным демонстрирует организационную несостоятельность, вследствие чего на протяжении ряда лет накапливалась задолженность, однако делает все, чтобы деятельность учреждения была максимально недоступной для любых попыток минздрава региона объективно проанализировать ситуацию, - сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

Врио главврача и оперировал «больную со скотчем»

Попутно выяснилось, что врио главврача Андрей Роговченко – и есть тот самый хирург, который оперировал пациентку, дочь которой и выложила в Сеть фотографии перевязанной скотчем мамы. Правда скотч он не клеил: дело хирурга – разрезать, сделать все необходимое внутри, зашить. Клеила скотч медсестра.

Попутно выяснилось, что врио главврача Андрей Роговченко (справа) – и есть тот самый хирург, который оперировал пациентку, дочь которой и выложила в Сеть фотографии перевязанной скотчем мамы.

Судя по всему, в больнице все не очень то благополучно и недовольных хватает. Потому как на днях в СМИ попали некие приказы бывшего главврача Петрухина о серьезных взысканиях с Роговченко чуть ли не за взятки и вымогательство подарков с пациентов. Минздрав проверил. Похоже – липа!

- Данные «приказы» не имеют подписи главного врача, из чего логично предположить, что никакого основания для них нет и не было, а составлены такие «приказы» были с целью опорочить имя врача, исполняющего обязанности руководителя больницы и исключительно для размещения в Интернете. Никаких иных документов и записей, подтверждающих взыскания нет, - уверяют в амурском минздраве.

Кто станет главврачом?

Нового руководителя горбольницы еще только предстоит выбрать. Коллектив взбудоражен, минздрав разозлен.

- Что касается утверждения кандидатуры нового главврача, я думаю, здесь правильно было бы привлечь членов Общественного совета и рассмотреть этот вопрос совместно с общественностью, лидерами общественного мнения, специалистами в сфере здравоохранения. Говорил неоднократно и повторю еще раз - работа в рамках общественных советов имеет очень важное значение, - предложил Василий Орлов.

Больница и минздрав согласились. Решение будут выносить после скрупулезного обсуждения вместе с околомедицинской общественностью.

Медсестру за скотч, кстати, не уволили. Просто сказали, чтобы больше так не делала…