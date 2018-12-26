Глава Приамурья Василий Орлов - школьникам: «Научился бороться со стрессами, иначе какой из меня губернатор»

Уникальный для Амурской области проект «Автограф губернатора» стал действительно традиционным. На днях он прошел в третий раз в редакции газеты «Комсомольская правда Благовещенск». Почти два часа новый губернатор области Василий Александрович Орлов отвечал на вопросы лучших школьников Благовещенска, отличившихся в учебе, общественной и спортивной жизни. И, как повелось, ограничений по темам не было никаких. Как говорится, настоящий руководитель не бегает от сложных проблем, а в молодежи видит большой потенциал. На этом принципе и было построено школьное интервью.

Станислав Козорезов, 10 кл., кадетский корпус

- Я - старшина кадетской роты. У меня весь день расписан по минутам: учеба, самоподготовка, спорт, а вечером 30 минут на звонок родителям. А как вы планируете свой день, что чувствуете, если что-то не успели? И как используете свободное от работы время?

- Работа очень интенсивная. И, сами понимаете, что в такой работе часто рулит форс-мажор. В любой момент могут позвонить и сказать, что послезавтра надо быть в Москве на совещании. Вот три дня и вылетели. Часть дел переносится, часть делегируется замам. Например сегодня, 19-го декабря, шесть официальных мероприятий и совещаний примерно по полтора часа. А ведь есть еще и прямая работа: рабочие встречи, почта… Первое время, когда что-то не успевал сделать, то очень расстраивался. Но в переживаниях такого рода много не наработаешь, поэтому нужно просто расставлять приоритеты.

Но, при всем при этом, для меня очень важно находить время для общения с родителями и на самообразование. Мы все обязаны каждый день звонить родителям. Я для себя так решил. Самообразованием занимаюсь с помощью аудиокниг, слушаю их в самолетах. Читаю специальную и люблю художественную литературу. Любимый роман - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова - читал много раз, и в каждом возрасте произведение воспринимается по-новому. В юности нам нравится юмор автора и все, что связано с мистикой, позже - любовь, потом философия увлекает. Почитайте обязательно!

Почти два часа новый губернатор области отвечал на вопросы школьников Благовещенска, отличившихся в учебе, общественной и спортивной жизни. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Константин Троян, 9 кл., СОШ № 12:

- Какие вы ставите приоритеты в развитии Приамурья?

- Есть документы стратегического планирования, я стараюсь их придерживаться. Но сейчас стратегия будет корректироваться с привлечением ведущих специалистов, даже не местных, которые грамотно оценят, прежде всего, конкурентные преимущества Приамурья, и просчитают, что будет в тренде на много лет вперед. В сегодняшней концепции развития области до 2015 года есть шесть направлений: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, космос, газопереработка и газонефтепереработка, энергетика и туризм. И плюс к этому развитие транспортной инфраструктуры, а еще плюс к этому - два города - Свободный и Циолковский, с отдельными программами развития. Вот наши приоритеты.

Настя Зверева, 11 кл., СОШ № 4.

- Планируется ли в Амурской области возрождение экологически чистых троллейбусов?

- То, что троллейбусы - более экологичный вид транспорта, чем автобусы - это миф. На эту тему есть масса научных исследований. Экологический цикл включает все моменты, начиная от производства колес, заканчивая стеклами, и на все это требуется энергия. На производство автобусов и троллейбусов энергии нужно примерно одинаково. При этом в контексте эксплуатации плюсов у автобусов гораздо больше, чем у троллейбусов. Во всем мире, за редким исключением, от троллейбусов отказались, это уже анахронизм. Технологии идут вперед и вытесняют то, что устарело, как автомобиль когда-то вытеснил лошадь. А проблема экологии в этой плоскости будет решаться за счет автотранспорта с электродвигателем, в России такие тоже уже тестируются.

Михаил Паршин, 10 кл,, СОШ № 5:

- С точки зрения не руководителя, а обычного человека, скажите: считаете ли вы эффективной государственную политику в отношении Амурской области? Почему вопреки всем мерам люди покидают область?

- Миграция происходит во всем мире, это нормально, есть научные исследования по этой теме. Люди едут в столицы, в крупные города за работой и более теплым климатом, это называется экономическим трендом. Наличие работы создает условия для жизни. Не только с Дальнего Востока уезжают, в Зауралье то же самое. Сейчас даже говорят, что Москва - это не Россия, а Париж - не Франция. Это отдельные экономики, отдельные агломерации. И это не плохо и не хорошо. Помните, как пустеет Детройт в Америке? Закончилась работа, автомобильные заводы встали, рынок поменялся, народ разъехался, город-миллионник опустел.

Я считаю, что государство в отношении Дальнего Востока и Приамурья стратегически делает все правильно. Создаются крупные конкурентные производства, создающие высококвалифицированные рабочие места и высокие зарплаты. Возьмите космодром, газоперерабатывающий завод: проекты потрясающие, в Амурской области ничего подобного не было за всю ее историю. На Дальнем Востоке ничего подобного нет!

А что касается цифр по миграции, то они плавающие, не надо паниковать по этому поводу. Нужно планомерно работать над качеством жизни, мы этим занимаемся.

Из многих городов двухсоттысячников, а я был во многих, Благовещенск - лучшее, что я видел. Это объективно, город перспективный. Наше важнейшее конкурентное преимущество в том, что наш экономический потенциал еще далеко не использован, каждое направление еще можно расширять и расширять! Здесь огромное количество точек роста и возможностей для интересных решений, которые за вами!

Уникальный для Амурской области проект «Автограф губернатора» стал традиционным. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Анастасия Мамонтова, 3 кл., СОШ № 10:

- Василий Александрович, я провожу исследование по теме «Развитие туризма в г. Благовещенске». Какие достопримечательности города, на ваш взгляд, должны быть в обязательной программе для посещения туристами?

- В первую очередь нужно развивать здесь инфраструктуру транспортную, прежде всего с Хэйхэ, мост и канатую дорогу. Отдельная тема - развитие возможностей благовещенского аэропорта, в том числе международного терминала, что здорово упростит дорогу из Китая в Благовещенск, а далее в Москву и Питер.

А следующий этап - создавать то, что можно показывать туристам. Сегодня у нас есть достойный музей, театры, будут наверняка создаваться новые направления, например музей динозавров: костей у нас накопали много, а показывать негде. Сейчас секрет выдам по «Золотой миле». Есть очень интересное решение по участку в районе площади Ленина. Планируется сделать что-то в виде амфитеатра открытого для всех, где можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться Амуром, подсветкой Хэйхэ на другом берегу. Ниже будет музей. Проект разработан архитектурным бюро Москвы, которое создавало парк Зарядье в самом центре столицы, самый крутой, современный российский парк.

Степан Омельяненко, 10 кл., СОШ № 26:

- А когда планируется завершение строительства «Золотой мили»?

- Не отвечу на этот вопрос даже приблизительно. Уже рассказал по ближайший план работ. Только на детальную доработку проекта понадобится не меньше года. В этот же период будем искать дополнительные источники финансирования, и надеюсь, что это будет федеральный источник. После этого строить еще года два. Через три года увидим готовым только центральный участок. Думаю, что канатную дорогу построим за два года, пока все идет по плану. Есть желающий построить гостиничный комплекс на одном из участков, а участок напротив трех высоток изначально был предназначен под социально-культурные объекты, под многофункциональный спорткомплекс и аквапарк. И на картинках все это выглядит круто, но если нет понимания, кто и как это будет строить, то говорить о завершении проекта полностью очень преждевременно. Но мы всячески пиарим нашу «Золотую милю» на всех форумах, где ходят инвесторы. Одно замечание: грандиозные проекты типа «Золотой мили» не создаются по щелчку. От идеи до воплощения могут пройти и десять, и больше лет. Это нормально! Нам же потом с этим жить не одно десятилетие, так что лучше сто раз отмерить…

Вероника Грицко, 10 кл., СОШ № 12:

- Как вы видите развитие экологического туризма в Приамурье? У нас есть самобытные поселения, типа эвенкийских в Селемджинском и Тындинском районе. Есть «горящие горы», озеро лотосов, Муравьевский парк. Но даже амурчане туда добраться не могут...

- В этом году в Приамурье впервые был проведен большой туристический форум в Новобурейском с участием представительной китайской делегации. Там рассматривались различные бизнес-инициативы. Еще раз подчеркну, что, во-первых, экскурсионные маршруты должны быть доступны в плане транспорта и стоимости билетов, во-вторых, интересны. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в ближайшие три года в аэропорту Благовещенска - одно из решений проблемы. Старая полоса не может принимать современные большие самолеты. Также начнем строить международный терминал, который позволит организовывать качественные рейсы, в том числе туристические, в том числе по направлению экологического туризма. И когда самолеты будут много летать, а не простаивать, то начнет снижаться стоимость билетов. Без этого рассуждать про местные красоты и как на них заработать бесполезно.

Алексей Косицын, 10 лет, Воскресная школа храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:

- Экс губернатор области Александр Козлов обещал взять на личный контроль участок дороги от улицы Чайковского до храма иконы «Всех скорбящих Радость». Она в очень плохом состоянии, дорога к храму не должна быть такой. Можете вы решить эту проблему?

- В этом году мы попали в большой федеральный проект «За безопасные и качественные дороги». В Благовещенске до этого тратилось в год на содержание дорог порядка трехсот миллионов рублей, а в 2019 году за счет федерации мы получим еще 405 миллионов. Итого 700 млн в год! И эти 400 миллионов дополнительных мы будем получать шесть лет подряд. Проблема в изношенных сетях. В прошлом году было порядка трехсот порывов, это много. Во время ремонтов рушится асфальтовое покрытие капитально. Практически все наши дороги в заплатках. Сегодня только улица Зейская выглядит нормально после капремонта. Поэтому, прежде чем пообещать какую-то конкретику, нужно разобраться с сетями на этом участке. Думаю, в ближайшие годы сделаем дорогу, ведущую к педколледжу и храму.

Подарки для школьников. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Ксения Шелепова, 11 кл., СОШ № 14:

- Мы скоро заканчиваем школу. ЕГЭ дает возможность амурчанам поступать в вузы других городов, а потом мало кто возвращается на родину. Что делается для того, чтобы привлекать молодежь в Амурскую область?

- По сути я уже ответил на все ваши вопросы. В области создаются уникальнейшие, крупнейшие проекты, которые должны быть интересны молодежи! Я их уже назвал. Есть интересные проекты и в традиционном для области сельском хозяйстве, настолько высокотехнологичные, что нужны там специалисты исключительно с высшим образованием. Колледжи очень скоро останутся в прошлом. Сельское хозяйство сегодня - это роботы, это управление через гаджеты, технологии биоинженерии, много чего еще.

Что касается ЕГЭ. С одной стороны, для нашего региона ЕГЭ - это риск, это отток лучших. Но с другой - это большой плюс, потому что это позволяет собрать со всей страны лучших и выучить их в лучших вузах страны. На вопрос, как вернуть, рассказал, где мы вас ждем. Знаете, меня несколько раз оставляли в Москве, но все время я возвращался. Я учился в МГИМО, работал в Москве, мне было там комфортно, но здесь мне лучше, потому что здесь я свой и все здесь родное. И вам будет гораздо проще здесь жить и работать с отличным образованием. У нас, безусловно, хорошие вузы, достойные! Но объективно ведущие вузы страны находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.

- Борис Васильев, 10 кл., СОШ № 15:

- В связи с тем, что отношения с Китаем развиваются все активнее, когда все же решится вопрос о создании особой СЭЗ на территории Благовещенска?

- У нас сегодня свободных зон создано три. ТСР - предмостовая зона, ТСР - Свободный, ТСР - Белогорск. Есть отдельное решение о присвоении Благовещенску статуса свободного порта, практически то же самое, что ТСР, но только на территории городской агломерации. Надеюсь, что в 2019 году мы эту работу завершим. Вообще на Дальнем Востоке элементов экономического стимулирования достаточно много. Еще есть такое понятие, как СПВ - свободный порт Владивосток. Во Владивостоке впервые это было применено, поэтому такое название. Пример этот распространен по многим регионам на Дальнем Востоке, на Сахалине, в частности. Так что, думаю, в 2019 году это будет внедрено и на территории Благовещенска.

Даже юные амурчане могут задать вопрос главе области. И он ответит. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Яна Рябова, 10 кл., СОШ № 16:

- Василий Александрович, кто оказал на вас в жизни самое большое влияние? И какое событие в истории Приамурья вы считаете самым ярким?

- В каждый период жизни на нас кто-то оказывает влияние. Нельзя отдать приоритет кому-то одному. Среди таких личностей обязательно родители, бабушки и дедушки, друзья, какие-то яркие личности, посланные тебе именно в этот период. Не хочу называть конкретно кого-то, чтобы не обидеть других, но всегда стараюсь учиться у умных людей. Я очень люблю умных, ярких людей, с ними интересно и полезно общаться! Часто я сижу и молча слушаю, понимая, что человек умнее меня.

В истории Приамурья тоже трудно выделить что-то одно. Это и БАМ, и переправа войск во время освобождения Китая от японцев, и Албазинские события. Но для меня однозначно заслуживает внимание период японской интервенции. Вспомните хаос, который творился на рубеже 20-х годов в стране: революция и свержение царя, смена ментальности. А здесь было казачество сильно развито, и новая большевистская власть была чужда местному населению. И Дальний Восток, что важно, последний, кто принял новую власть. События эти были крайне трагическими, чем воспользовались японцы. Они активно пытались осуществить экспансию на нашу территорию и в Маньчжурию. Что сделало местное население? Люди ушли в леса, и их ведь никто не организовывал, ни большевики, ни меньшевики, и оказали упорнейшее сопротивление. Это порыв, и подвиг бесспорный!

Даниил Орел, 10 кл., лицей № 11:

- Вам лично какой хотелось бы видеть современную молодежь?

- Можно много чего наговорить сейчас, типа свободной, творческой и прочее. Но я хочу видеть современную молодежь умной! Вы живете в непростое время, связанное с трансформацией информационных технологий. То, что происходит здесь (показывает на сотовый телефон), никто не знает, что с этим делать и какие будут последствия? Контролировать это крайне сложно, а рисков здесь огромное множество. Что такое человек и общество? Это - пластилин, слепить можно все что угодно, это я вам как педагог говорю. То, что общество на себе чувствует в виде влияния информационных потоков, такое общество и будет, если не включит разум. Поэтому умное поколение - ключевое словосочетание в ответе на ваш вопрос. Только умный человек не поддается внешнему давлению. Вы посмотрите, что с Украиной стало? Насколько удалось внешнему влиянию довести нацию до разлома сознания! Это пример, как можно сломать ментальность, здравый разум с помощью информационных технологий. И у каждого из вас эта бомба в кармане. Поэтому я очень надеюсь, что вы будете умными!

Мероприятие проходит уже третий год подряд. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Александр Воронин, 9 кл., лицей № 6.

- Губернатор Кожемяко поощрял развитие в Приамурье спидвея, Козлов продвигал хоккей. А что будете продвигать вы, учитывая, что вы сочиняете песни? Может, нас ждут «грушинские» фестивали?

- Вопросы все интереснее (смеется). Считаю, что неправильно развивать то, что нравится лично тебе. Вкусы у всех разные, кому-то розочку, кому-то поросячий хрящик, как сказал один поэт. Надо делать упор на массовые виды спорта. У нас будет программа детского футбола на будущий год благодаря появившимся спонсорам. Надо развивать бег, велоспорт. Хоккей, уже получивший импульс, мы не бросим. «Сибур» взял на себя баскетбол. По требованию NBА у нас построен спортивный зал в политехе, куда возят тренеров хорошего уровня, которые проводят подготовку амурских тренеров, чтобы те уже тренировали молодежь. В 2019 году на набережной откроем площадки для стритбаскета, это нравится молодежи. Ну а мотоспорт - тяжелый вид спорта с точки зрения финансирования, здесь нужны спонсоры.

Что же касается песен, то у нас уже есть фестиваль «Встречи на Ульме».

Виктория Муромова, 10 кл., СОШ № 17:

- Все знают, что вы сочиняете песни. Есть ли сейчас в планах написать что-то, может, пора альбом записать, а то и клип снять?

- Ой-ой-ой… В «Мастере и Маргарите» есть отличный эпизод, где мастер заходит в психлечебницу и попадает к поэту Ивану Бездомному. Между ними такой диалог происходит:

« -А вы кто?

- Я - поэт. Вы читали мои стихи? Конкретно мои?

- Нет, не читал. А вы мне сами скажите, хороши ли ваши стихи?»

Тогда поэт задумался и сказал: «Вы знаете, они ужасны!». И мастер ответил: «Тогда не пишите больше». На что Бездомный пообещал, что больше никогда не будет писать стихов.

Так вот, когда я вдруг подумаю, что я что-то там пишу и сочиняю, я сразу вспоминаю этот диалог. Ну, был порыв, ну, написал, ну додумался выложить на всеобщее обозрение… А так не пишу специально. И, более того, ничего хорошего там нет, смотреть и слушать это не нужно (общий смех). Так что никаких планов на этот счет нет.

На несерьезные вопросы губернатор тоже отвечал. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Никита Мельников, 10 кл., гимназия № 1:

- В область зашли серьезные, далеко не экологичные производства, в частности, Газпром. Покушаются на нашу экологию добывающие предприятия, которые работают с китайскими инвестициями и иностранной рабочей силой. Они все выжимают, но ничего не восстанавливают. Как нам сохранить экологию Приамурья?

- Обилие информации не гарантирует ее достоверность. На самом деле Газпром и «Сибур» - это самые современные и при этом самые экологически чистые проекты из всех, что я знаю. У «Сибура» есть проект в Тобольске под названием «Экологическая тропа», там на производство приглашают местное население, показывают все процессы газохимические. Они посадили краснокнижные растения, крайне чувствительные к малейшему отклонению нормы с точки зрения экологии. Дети ходят там с линейками и блокнотами и сами пишут отчеты о том, что все хорошо растет и развивается. У нас такие же жесткие требования к газохимическому производству на территории Приамурья. А вот Благовещенская ТЭЦ приносит экологии вреда гораздо больше. И, кстати, Благовещенск считается одним из самых грязных городов в стране по качеству воздуха только потому, что здесь еще не изжито печное отопление.

По китайцам очень правильный вопрос. Меры принимаем такие. На следующий год амурское правительство совместно с силовым блоком поставило нулевую квоту по иностранной рабочей силе. В этом году мы насчитали 70 добывающих организаций, использующих иностранную рабсилу, работающих без лицензий, ворующих золото у государства. Также приобретаем мобильную лабораторию стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Она может оперативно давать заключения по качеству воды в зонах золотодобычи. Считаю также, что необходимо ужесточить российское законодательство. Раньше за кражу грамма золота давали год тюрьмы, а сейчас - мизерные штрафы. Наша работа на месте заключается в том, чтобы готовить предложения по изменению законодательства, и мы это делаем целенаправленно и постоянно.

Елизавета Касырникова, 11 кл., СОШ. № 22:

- Мы живем в Амурской области, это очень далеко от центра страны. Очень хочется всей семьей съездить в Москву. Но билеты на самолет из Благовещенска в столицу в два раза дороже, чем из Хабаровска. Вы планируете изменить что-то в этом направлении?

- Добавлю к уже сказанному: мы попали в федеральную программу и субсидируем семь направлений авиаперевозок. Часть авиабилетов у нас именно для той категории граждан, которые могут купить билеты по сниженной цене. И работу эту будем продолжать. Но думаю, что здесь идеальным решением станет работа с Аэрофлотом. Вообще нам нужно четыре таких гарантированных маршрута, без которых нам никак нельзя. Это Благовещенск - Москва, Благовещенск - Хабаровск, по третьему направлению нам надо закрепить маленький самолет L-410 до Тынды, Зеи, Февральска и Экимчана. И последнее направление - это Новосибирск и Красноярск. Этого будем добиваться.

Ксения Тарасенко, 11 кл., СОШ № 23:

- А помните ли вы, как решали, куда пойти учиться после школы, был ли этот выбор самостоятельным, или помогали родители и друзья? Что нужно знать, чтобы стать губернатором? И быстро ли вы согласились на такой высокий пост?

- Когда я в 1992 году поступал в институт, тогда совсем не было понятно, что будет завтра. Развал Советского Союза, все ломалось, молодежь была в растерянности. А я уже в 16 лет зарабатывал денег больше, чем все мои родственники. Смотался в Китай, сменял кусок шинели на два «адидаса» и получил сверхприбыль. Но я подал документы сразу в ДальГАУ на экономфак и в пединститут на китайский и английский языки. Прошел в оба, выбрал БГПИ, но пять лет, пока учился, не понимал, зачем мне это надо. В конце 90-х годов поступил в МГИМО на государственно-муниципальное управление, и это уже был осознанный выбор, я получил реальную пользу для себя. Написал кандидатскую диссертацию по экономике «Эффективность муниципальных целевых программ». А вот докторскую забросил на половине пути в связи с абсолютным отсутствием времени.

Работа губернатора требует разносторонних знаний в разных сферах. Очень важные компетенции World skills - профессиональные навыки, но есть еще Social skills - это таймменеджмент, это то, как ты будешь управлять временем, ставить задачи, общаться с людьми, реагировать на стрессы, все это крайне важно. Вот открываю интернет и понимаю, что хуже меня человека в мире нет. Что бы ты ни делал, всегда найдутся люди, которые раскритикуют. И если не умеешь к этому негативу адаптироваться, то ты будешь только думать, что же сделал не так, и будешь неэффективен просто. Итак, чтобы стать губернатором, нужно получить профильное образование по направлению «менеджмент». В депутаты проще попасть, достаточно быть несудимым, и даже образование не обязательно, к слову.

Что касается того, долго ли думал над предложением занять пост губернатора… Тучи надо мной сгущались давно. Я был в президентском резерве, и мне регулярно предлагали работать в регионах разных. Но в Амурскую область хотелось вернуться, здесь много родственников и друзей, мне здесь комфортно. И согласился не раздумывая, тем более что, если отказываешься от таких предложений, то на политической карьере можно ставить точку. Это на самом деле правильно. Если тебе родина ставит задачу, а ты не готов, ну извини. Честно, я больше боялся, что могут предложить вакантный Магадан, поэтому очень быстро согласился на родную Амурскую область.

Общее фото на память. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Дарья Кальней, 10 кл., СОШ № 27:

- Аэропорт в Благовещенске назван в честь основателя областного центра Муравьева-Амурского. В связи с этим и с тем, что сейчас модно снимать исторические фильмы: как вы смотрите на то, чтобы инициировать съемки фильма об этой личности? И ведь у Муравьева-Амурского еще и личная жизнь была очень интересная. Его жена - француженка, грамотная и богатая, сплавлялась с ним по Амуру и поддерживала мужа в его деятельности…

- Думаю, надо снять фильм о жене-француженке (смеется). Согласен, что имиджево продвигать регион очень нужно. У нас, увы, часто получается резонировать на всю страну в негативном плане… А фильм бы такой поспособствовал с другой стороны посмотреть на наш уникальный город. Но все упирается в цену вопроса. На меня уже несколько раз выходили, в том числе и китайцы, по части ряда творческих совместных проектов. Один из проектов - Албазино. Второй - по нашему известному советскому джазисту Олегу Лундстрему, жившему в Шанхае. Почему я говорю про российско-китайские проекты? Мы все таки живем на границе, и нам нужно выстраивать партнерские отношения, а через культуру это делать проще всего, тем более что совместных хороших историй было немало между нами. И, сами понимаете, маленькая хитрость - китайскую сторону можно использовать в качестве спонсоров.

Евгения Мироненко, 10 кл., СОШ № 28:

- Следующий год объявлен Годом театра. Любите ли вы театр, и будет ли эта тема как-то поддержана властями?

- Скажу честно, я не театрал. Могу сказать, что планируется на следующий год в театральной части в рамках «Амурской осени». Мне кажется, что фестиваль потерял некую остроту. Поэтому хочется придать ему новый импульс. Мы договорились с компанией «Сибур» привезти к нам Театр наций Евгения Миронова. Вот этого актера я знаю по имени, потому что он потрясающе талантливый человек.

Софья Великая, 10 кл., СОШ № 24, Белогорье:

- Василий Александрович, поделитесь самыми веселыми воспоминаниями о праздновании Нового года?

- У нас каждый год стабильно падала сосна, которую ставили в табурет. Это было всегда очень весело, для меня, во всяком случае.

А вот еще была реальная история. Когда старшей дочери было три года, мы, родители, пришли на новогодний утренник в детсад. Народу - полный зал, все в ожидании чуда, в зал вбегает и начинает кружить вокруг елки сотрудница садика, такая, весом килограммов сто, в фиолетовой накидке. Остановилась и с горящими глазами спрашивает у детей: «Дети, вы узнаете меня, кто я?» И одним малыш говорит: «Ведьма!» Все там рухнули от хохота, конечно. А тетя изображала фею. Раз уж про Новый год вспомнили: ребята, дорогие, с наступающим вас всех праздником, веселого Нового года!

P.S. ИД «Дважды два» благодарит ЗАО «Амурская ярмарка» и Благовещенскую городскую библиотеку им. Чехова за великолепные книги об истории Амурской области. Их в конце мероприятия губернатор региона Василий Орлов, поставив свой автограф, вручил на память участникам школьного интервью.

СОВЕТ ПЕДАГОГА

В Приамурье нехватка хороших кадров. Поэтому такие, как вы, нужны здесь!

С такими словами на «Автографе губернатора» к школьникам обратилась специальный гость ИД «Дважды два» - доцент кафедры конституционного права факультета АмГУ, генеральный директор образовательного центра «Лидер» и Европейской юридической службы Арпеник Галоян:

Генеральный директор образовательного центра «Лидер» и Европейской юридической службы Арпеник Галоян. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Мы живем в регионе с уникальными возможностями. Чего только стоят современные стройки! Им не видно конца и края уже сегодня, а перспектив на многие десятилетия еще больше. Поэтому вы, ребята, должны серьезно подумать над тем, не как отсюда уехать в поисках лучшей жизни, а стремиться развивать нашу область, это должно стать вашей главной целью в жизни. Пословица «Где родился, там и пригодился» выстрадана опытом многих поколений. Но прежде, конечно, нужно уже сегодня стремиться учиться и развивать себя. Услышьте меня, пожалуйста! У нас на самом деле нехватка кадров везде! Это неправда, что юристов очень много и им работы нет. Это я вам говорю как юрист и преподаватель вуза. Хороших юристов очень мало, так же, как хороших физиков, химиков и других специалистов. Учитесь, становитесь лучшими, будьте патриотами, и здесь для вас найдется очень много глобальных и интересных задач, которые будут решать грамотные люди. И еще один важный момент. Мы много говорим, что области не хватает финансов, достойных зарплат. Так вот, все это будет, деньги в область пойдут, когда наверху увидят, что эти задачи есть кому решать. Деньги под людей с идеями, под грамотные решения этих идей всегда выделяются, знайте это! И маленький совет: не тратьте время на поиск важной информации в интернете, там 80 процентов недостоверной информации. Если вы планируете достигать действительно серьезных высот, уже сейчас начинайте добывать знания в качественной научной литературе, тогда конкуренция вам не страшна и время не будет потрачено даром.

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