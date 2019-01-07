3D-моделирование и лоянские лопаты: чем отличается и чем похожа работа археологов в Китае и Приамурье

В 2018 году исполнилось пять лет сотрудничеству Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Хэйлундзянского университета по исследованию археологических памятников на берегах Амура. О работе китайских археологов и совместных экспедициях ученые рассказали в конце декабря на открытой лекции в Амурской областной научной библиотеке.

Хэйлундзянский университет представлял доцент Ван Лэвэнь. Он рассказал о методах археологических исследований, новых памятниках и находках, о том, как в Китае студенты изучают археологию и не только. Дополнял рассказ директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Приамурья Денис Волков.

«Смотреть двумя глазами»

«Смотреть на Амур двумя глазами», - так Ван Лэвэнь охарактеризовал совместную работу археологов двух стран. Как пояснил Денис Волков, сотрудничество это зародилось на одной из конференций. Дело в том, что северные территории Китая вдоль Амура изучены слабо. А вот с российской стороны в прибрежной части археологические объекты изучены хорошо. Потому что для Китая это север, здесь холодно и сюда специалисты мало обращаются, а для нас - юг, и здесь тепло.

- В рамках сотрудничества тезис о том, что российские археологи смотрят на Амур левым глазом, а китайские - правым, так давайте откроем оба глаза и будем смотреть на древнюю историю, широко раскрыв глаза, стал девизом нашего сотрудничества, - отметил Денис Павлович.

Археологи из Приамурья и провинции Хэйлунцзян сотрудничают уже пять лет. Фото: Официальный сайт ЦСН Амурской области.

Специалисты по работе с лопатой

По словам Дениса Волкова, методы, которыми пользуются китайские и российские археологи, практически идентичны. Хотя есть и свои особенности. В частности, у нас и в Поднебесной отличается проведение археологических поисковых работ.

- Мы в поисковых экспедициях используем метод визуального исследования с шурфовкой - закладка ям метр на метр, два на два и больше, со съемкой грунта, фиксацией горизонтов, слоев, находок. Это трудоемкий процесс. А китайские коллеги используют лоянскую лопату, - рассказывает Денис Волков.

Название этого инструмента пошло от города Лоян, а придумали ее… грабители археологических памятников.

- Это полукруглая лопатка, которая позволяла грабителям быстро проверять курганы - есть там золото и другие ценности или нет. Принцип работы такой: резко ударяешь наконечником в землю, достаешь колонку земли, и по грунту можно определить, есть там культурный слой и какие-то находки или нет, - поясняет амурский археолог. - Сначала мы скептически относились к этому методу, когда в 2015 году работали вместе в экспедиции «Вахта памяти» в провинции Хэйлунцзян. Но потом поняли, что он оперативный и менее трудоемкий. Если на шурф нужен как минимум час и два-три специалиста, то лоянской лопатой за это время можно сделать большую площадь.

Проще говоря, «потыкав» какой-то участок земли, археологи понимают, стоит ли затевать здесь полномасштабные раскопки. К слову, именно с помощью этого метода в свое время удалось найти терракотовую армию императора Цинь Шихуанди. Преимущества лоянской лопаты амурчане оценили во время совместной работы на раскопках в Усть-Ивановке. Китайские коллеги буквально за два-три дня определили точную площадь могильника, «прозондировав» участок земли.

- С помощью этой лопаты мы можем проникнуть на глубину 50-100 метров. Ручку лопаты можно удлинять. Но нужны очень опытные специалисты - рассказывает китайский археолог.

Амурские археологи перенимают у китайских коллег опыт работы с лоянской лопатой. Фото: Официальный сайт ЦСН Амурской области.

Работа с такой лопатой - целая наука. Нужно уметь правильно, причем обязательно вертикально, втыкать ее в грунт, а потом вытаскивать. Важно все, вплоть до правильной постановки рук и ног. Например, в Усть-Ивановке археологом пришлось работать с песком, который просто осыпался с лопаты, когда ее вытаскивали. И только у китайских коллег получилось вытащить ее так, чтобы песок остался на ней.

Впрочем, несмотря на очевидные плюсы, по мнению амурского археолога, есть у лоянской лопаты и минус - можно пропустить какую-нибудь находку, которая невелика по размеру, и не понять, что здесь есть культурный слой.

Палатка против общежития

В остальном же методы проведения археологических раскопок схожи. В обеих странах используется съемка раскопа квадрокоптером, создание 3D-моделей и так далее (кстати, все это амурские археологи продемонстрировали недавно на пресс-конференции по итогам раскопок в Свободненском районе). Вот только если в Китае современные технологии и методики применяются непосредственно на месте, то у нас - уже в лаборатории.

Причина, по словам археологов, в разном подходе. В Приамурье археологическая экспедиция - это работа в полевых условиях, проживание в палатках, где нет условий, чтобы установить мощный компьютер, чтобы создавать те же самые 3D-модели находок. Поэтому все это приходится делать позже. В Китае же на месте раскопок есть целая база: дома вместо палаток, общежитие для археологов, столовая, душ (!), беспроводной интернет и так далее.

Кстати, отличается и процесс обучения будущих археологов. В том же Хэйлундзянском университете есть факультет археологии, где студентов целенаправленно пять лет учат всем премудростям. У нас же в Благовещенском педуниверситете есть полевая практика на первом курсе у будущих учителей-историков. И уже кто-то из этих ребят, побывав на раскопках и загоревшись идеей, и решает впоследствии стать археологом.

Одна из находок, сделанных во время совместной экспедиции в Усть-Ивановке. Фото: Официальный сайт ЦСН Амурской области.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как в Китае относятся к черным копателям?

Этот вопрос среди прочих заинтересовал слушателей публичной лекции.

- Смотря насколько ценные находки, и насколько сильно этот человек испортил то, что могли найти нормальные археологи. Потом его ждет уголовное дело. Это очень серьезно в Китае, контролируется государством, - ответил Ван Лэвэнь.

- Когда мы работали с китайскими коллегами, мы познакомились с системой охраны. У них в каждом уезде, городском округе существует служба охраны памятников, которая следит за объектами, фиксирует памятники, - добавил Денис Волков. - У них нет такой системы выявления памятников, как у нас, но если местный крестьянин что-то обнаруживает и сообщает, это фиксируется и специалисты следят, чтобы это не разрушалось. Если это просто каменное орудие труда - это одно отношение, а если это какие-то царские курганы, то другое.