2019-02-11T04:42:08+03:00
История современности

В массовом захоронении в Благовещенске нашли галошу 30-х годов

По мнению историков, земля может скрывать тысячи расстрелянных людей
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Человеческие останки с огнестрельными ранениями нашел благовещенец Виталий Кваша, когда копал яму под фундамент дачи.Человеческие останки с огнестрельными ранениями нашел благовещенец Виталий Кваша, когда копал яму под фундамент дачи.Фото: СОЦСЕТИ
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Амурские следователи приоткрыли тайну массового захоронения на окраине Благовещенска. На прошедшей в областном центре пресс-конференции рассказали, что люди погибли около века назад. Но в деле все еще больше вопросов, чем ответов.

- Возбуждено уголовное дело, обнаружены останки 23 лиц. Судебно-медицинская экспертиза показала, что их смерть наступила 80-100 лет назад от огнестрельных ранений. Сейчас совместно с администрацией города решается вопрос о захоронении. По нашему мнению, это останки жертв репрессий, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

Следователи уточнили, что дальнейшая работа с останками - это уже задача администрации города. Вероятно, предстоит работа в архивах - нужно выяснить, в какие годы в этом месте проводились расстрелы. Возможно, даже получится установить имена погибших, но это уже задача историков.

Как рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, в деле еще рано ставить точку.

- Останки еще имеются, только часть их изъяли. Наступит лето - будет эксгумация, будут поднимать дальше. Может, их там тысячи лежат. В зависимости от результатов и будет решение. Если выяснится, что это жертвы репрессий, будем перезахоранивать на кладбище. Но им однозначно меньше ста лет. У одного на галошах прямо написано «Фабрика «Красный треугольник», Ленинград, 1937 год», - рассказал Ребизант.

Напомним, человеческие останки с огнестрельными ранениями нашел благовещенец Виталий Кваша 20 октября прошлого года. Мужчина копал яму под фундамент дачи, а выкопал десять черепов. Находкой занялись следователи. В соцсетях, где благовещенец рассказал о случившемся, амурчане тогда обсуждали две основные версии появления братской могилы: бандитские разборки 90-х и сталинские репрессии 30-х годов. Судя по всему, первая отпала сама собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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