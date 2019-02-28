Граф Игнатьев? Нет, не слышали: зачем аэропорту в Благовещенске второе имя, если и первое было хорошим

Наверняка все еще помнят, как в прошлом году с помощью народного голосования выбирались имена для аэропортов в России. Участвовал и наш, а вариантом, набравшим больше всего голосов, стало имя графа Муравьева-Амурского. И вроде бы намерения были благие - чтобы звучное второе имя воздушной гавани (международное название остается прежним, чтобы не запутать летчиков и пассажиров) подогревало интерес к истории.

К сожалению, благие намерения - дорожно-строительный материал в не самое приятное место. Получилось так, что в Благовещенске одна историческая личность заслонила собой другую. Ведь если в обиход крепко войдет «аэропорт имени Муравьева-Амурского», кто будет вспоминать про «международный аэропорт Игнатьево»?

Нужен памятник. А лучше - два!

Аэропорт находится близ села Игнатьево, которое названо в честь графа Николая Игнатьева, личности не менее исторически значимой, чем Муравьев-Амурский. Вот только последний сейчас больше «раскручен», а первого лучше знают, как ни странно, в Болгарии, где ему и памятники поставлены, и улицы в честь него названы.

Одна из главных заслуг графа Игнатьева - он ратифицировал Айгунский договор в Пекине, придав юридическую значимость документу, подписанному другим графом.

- Муравьев-Амурский, можно сказать, положил живот свой на дело Отчизны, но мы же на тот момент, грубо говоря, жили в снимаемой квартире. А благодаря графу Игнатьеву мы живем на узаконенной территории, мы получили свою «квартиру», - образно сравнивает Евгений Еремин, руководитель общественной организации «Шуми, Амур» и инициатор областного историко-культурного просветительского проекта «Граф Николай Игнатьев: границы России. Амурский прорыв».

Именно поэтому память о таком человеке, как Игнатьев, нужно сохранять, если и не в названии аэропорта, то как-то иначе. В планах общественников, к примеру, установить ему памятник, а лучше два - бюст в селе Игнатьево и в полный рост в Благовещенске.

Одна из главных заслуг графа Игнатьева - он ратифицировал Айгунский договор в Пекине.

- Сейчас идет работа по сбору документов, которые мы представим губернатору, в городскую администрацию, чтобы начать уже предметный разговор о возведении памятника, - рассказал Евгений.

Собирать деньги будут с помощью краудфандинга (сбор на какое-либо дело или бизнес-проект с помощью интернета - ред.), это будет народный проект. Уже сейчас к амурским активистам обращаются люди, загоревшиеся этой идеей, в том числе из Болгарии, предлагая свою помощь. В начале марта в Благовещенске планируют провести презентацию эскизных проектов памятника графу Игнатьеву.

Необходима поддержка властей

О том, что идея осуществима, говорит известный в Приамурье предприниматель, гендиректор «Амурской ярмарки», а помимо этого краевед и историк Анатолий Телюк.

- Все зависит от желания, настроя и организации. Но это должна быть работа не романтиков-энтузиастов, которые только в интернете разговаривают, здесь надо заниматься очень скучными, но очень важными делами. Это и отвод земли, конечно, который надо делать вместе с чиновниками, должна быть рабочая группа, - считает Анатолий Васильевич. - Очень важно также: если собирать деньги, должна быть жесткая отчетность, чтобы ни копейки общественных денег не пропало. Только так можно достичь успеха.

Гости радио "КП-Благовещенск" Анатолий Телюк (слева) и Евгений Еремин.Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

Также, по мнению амурских историков и общественников, необходима в этом деле поддержка властей и политическая воля. Без этого во Владивостоке, например, не могут установить памятник Игнатьеву уже три года.

- В следующем году будет 160 лет оформления Дальнего Востока в составе Российской империи. Думаю, это тема московская, а не только благовещенских краеведов, - продолжает Анатолий Телюк. - Ведь решение, которого добился граф Игнатьев, было и в интересах Пекина в том числе, это все подчеркивали тогда. Потому что заканчивалась вторая опиумная война, столица Китая стояла на грани полного разрушения. И только благодаря деятельности Николая Павловича Пекин был спасен, еще 50 лет Цинская династия просуществовала после этого.

СПРАВКА «КП»

Граф Николай Павлович Игнатьев. Родился в 1832 году в Санкт-Петербурге. Государственный деятель, русский посланник в Пекине, посол в Константинополе, министр внутренних дел и не только. В 1859-1860 годах подготовил и подписал в Пекине от имени Российской империи Пекинский договор, который ратифицировал Айгунский договор и присоединил к России нынешнюю территорию Приморского и юга Хабаровского краев.

Полностью запись эфира можно послушать здесь.