Военный писатель Станислав Сахончик: Нарваться на мину на танкере с 10 тысячами тонн «горючки» было бы нехорошо…

Каждый год большим парадом отмечают Победу в Великой Отечественной войне. Вспоминают и день вывода советских войск из Афганистана, и даже о конфликте на острове Даманском. Но есть в военной истории события, о которых сейчас мало кто знает. Кроме самих участников.

К таким «белым пятнам» относятся операции советского Военно-морского флота в районе Красного моря, проведенные в середине 80-х - начале 90-х годов. Это и разминирование Красного моря, и эвакуация беженцев из Адена во время переворота в Йемене, и оборона и спасение советской базы на острове Нокра во время войны между Эфиопией и Эритреей. Об участии в этих событиях советских моряков, в том числе амурчан, на открытой лекции в областной научной библиотеке рассказал председатель Амурского филиала военно-научного общества Станислав Сахончик.

Паника в Красном море

В одной из этих операций, а именно - в разминировании Красного моря в 1984 году, Станислав Митрофанович участвовал сам. В то время он служил на Тихоокеанском флоте, на судах обеспечения. Часто вспоминает штормы в Индийском океане, и то, как возле берегов Вьетнама их судно чуть не переломилось пополам. Но эмоции, которые он испытал, стоя на палубе судна, плывущего по заминированному морю, не сравнятся ни с чем.

- В 1984 году, в июле, начались массовые подрывы судов в Красном море, начиная от Суэцкого канала и до самого выхода в Индийский океан. Первым подорвался советский контейнеровоз «Кнуд Есперсен», затем пошли подрывы по три-четыре судна в день. Через неделю была большая паника. Никто не знал, что происходит, пока правая группировка исламистов не объявила, что это ее рук дело и что они поставили на всем Красном море порядка 190 мин. Представьте себе - крупнейший торговый путь был парализован, - рассказывает Станислав Сахончик.

1 августа состоялся большой совет в Египте, была организована международная эскадра. Так началась операция Intense Look, в которой участвовали корабли европейских стран, американские и египетские военно-морские силы и, конечно, Советский Союз. В состав группировки от Черноморского флота входили крейсер-вертолетоносец «Ленинград», большой противолодочный корабль «Красный Крым», десантный корабль «Николай Азаров», два тральщика «Зенитчик» и «Дизелист». Обеспечивал корабли топливом, водой и продовольствием танкер «Владимир Колечицкий» Тихоокеанского флота, где и служил Станислав Сахончик. Судно едва-едва зашло в Севастополь после длительного ремонта и тут же - на боевую операцию.

«Люди работали сутками»

- Эскадра наша пошла через Суэцкий канал, и, когда мы вышли в Красное море, то наткнулись на целую кучу плавающих контейнеров, в них, говорили, ковры были упакованы. Это перед нами подорвался контейнеровоз из Генуи, - вспоминает Станислав Митрофанович.

Операция продлилась три месяца. Вертолеты и корабли-тральщики искали мины, затем их обезвреживали или взрывали. Воды Красного моря «прочесывали» электромагнитными поисковыми системами. Недалеко от работающих кораблей стоял «Владимир Колечицкий» - заправляли водой и топливом корабли-тральщики и вертолеты. Люди здесь работали практически сутками.

- В то время мы не знали, сколько там мин и где они. И, скажу вам, когда ходишь на танкере, на котором 10 тысяч тонн «горючки» и авиационный керосин, нарваться на мину - это было бы очень нехорошо, - продолжает амурчанин. - Было вытралено и взорвано порядка 15 мин. Операция, можно сказать, победоносно закончилась, правда, в перечне военных конфликтов она никак не значилась. И никто о ней в Советском Союзе не знал. Просто написали, что международная операция прошла успешно, мины обнаружены.