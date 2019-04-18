Чтобы решить проблему с бродячими собаками, в Благовещенске предложили объявить режим ЧС

С этим давно пора было что-то делать - так скажет, наверное, любой житель Благовещенска, хоть раз сталкивавшийся с бездомными собаками на улице. Не с милыми песиками, которые смотрят доверчивыми глазами, а с агрессивными псами. Когда одна такая стая на прошлой неделе напала на девятилетнего ребенка, стало понятно - что-то надо делать прямо сейчас. Вплоть до режима ЧС.

Не возиться с конкурсами

Объявить в городе режим ЧС предложил депутат Благовещенской городской Думы Дмитрий Волобуев.

- Прежде всего режим ЧС необходим, чтобы выбрать организацию без проведения конкурса, и чтобы эта организация уже занималась отловом и содержанием собак. А что получается сейчас? Проводится конкурс, и ни одна организация еще до сих пор не заявилась, - поясняет депутат. - Надо, прежде всего, выполнять все мероприятия по отлову безнадзорных животных. Если мы будем ежегодно отлавливать этих собак, стерилизовать их, они не смогут уже производить потомство. У нас не будет так много собак бегать по городу. Надо выделять должное количество бюджетных средств, чтобы хватило на отлов всех безнадзорных животных, которые у нас сейчас есть. Это должны были делать и пять лет назад, и два года назад, и сейчас.

Свое требование депутат направил в мэрию. На следующий день состоялось рабочее совещание, на котором, кажется, забрезжил свет в конце тоннеля.

Экстренные меры

На совещании были представители и гордумы, и мэрии. Обсуждали экстренные меры по решению проблемы бродячих собак в городе.

- Как показывает практика последних лет, ни одна организация, взявшая на себя обязательства по регулированию численности безнадзорных животных как по контракту, так и на общественных началах, в полной мере не выполнила свои обязательства, - высказалась мэр Валентина Калита. - Самая главная наша задача - убрать с улиц Благовещенска стаи бродячих собак. Нужно экстренно начинать отлов. Сегодня мы приняли решение, что выполнять эту работу будет муниципальное предприятие ГСТК. И в ближайшие дни они подготовятся и приступят к отлову безнадзорных животных. Кроме того, мы будем выходить на областное правительство, чтобы решать вопрос с увеличением объема финансирования для выполнения полномочий, переданных нам субъектом.

Уже есть договоренность с другими муниципалитетами и «Островом спасения», где можно будет поселить не менее сотни собак, которых отловят в ближайшие дни. Чуть позже ГСТК объявит и номер телефона, по которому будут приниматься заявки на отлов.

К слову, достанется и строительным организациям, складам и производственным базам (напомним, псы напали на мальчика рядом с одной из таких). Там не должно быть никаких бесхозных собак, и следить за этим должны сами организации. Если же собаки там «свои», то хозяева должны следить, чтобы животные не выходили на улицу.

Будет приют?

Обсудили на совещании не только экстренные меры, но и планы на будущее. В частности, строительство приюта для отловленных собак. Как сообщает пресс-служба мэрии, его создание предусмотрено изменениями в федеральном законодательстве. Вопрос обсуждался на совещании с губернатором Приамурья Василием Орловым. Область планирует поддержать строительство приюта финансово.

- Отметим, что создание такого приюта предполагает активное сотрудничество с зоозащитными организациями в вопросах устройства животных к новым хозяевам, помощи в социализации отловленных особей, - добавили в пресс-службе.

Ну а простым горожанам остается надеяться, что теперь проблема с бродячими собаками действительно сдвинется с мертвой точки. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.