Где благовещенцам освятить пасхальные яйца и куличи
Благовещенский кафедральный собор
пер. Релочный, 15, тел. (8-4162) 21-55-00
27 апреля, Великая Суббота
07.30 Божественная литургия.
23.30 Полунощница.
00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
28 апреля, ПАСХА ХРИСТОВА
08.00 Исповедь
08.30 Пасхальные часы.
09.00 Литургия
Освящение пасхальной снеди (куличей, пасох, яиц):
27 апреля - каждый час с 13 до 19 часов.
28 апреля - по окончании ночного богослужения (03.00), затем - каждый час с 11 до 17 часов.
Гавриило-Архангельский храм подворья Свято-Троицкого мужского монастыря
ул. Горького, 133, тел. (8-4162) 33-03-17
27 апреля, Великая Суббота
09.00 Божественная литургия.
23.30 Чтение канона Великой Субботы.
00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
28 апреля, ПАСХА ХРИСТОВА
10.00 Божественная литургия.
17.00 Пасхальная утреня. 1-й час
Освящение пасхальной снеди:
27 апреля - с 14 до 18.30 часов.
28 апреля - по окончании ночного и утреннего богослужения, затем с 12 до 16.30.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
ул. Красноармейская, 52, к. 1, тел. (8-4162) 54-00-48, www.vsehradost.ru
27 апреля, Великая Суббота
09.00 Божественная литургия.
23.30 Полунощница.
00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
28 апреля, ПАСХА ХРИСТОВА
Утреннего богослужения нет. Храм открыт с 10 часов.
Освящение пасхальной снеди:
27 апреля - каждый час с 12 до 15 часов.
28 апреля - каждый час с 12 до 15 часов.
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря
ул. Тополиная, 80, тел. (8-4162) 55-06-44
27 апреля, Великая Суббота
09.00 Божественная литургия.
22.00 Чтение Деяний святых апостолов.
23.30 Полунощница.
00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
28 апреля, ПАСХА ХРИСТОВА
Утреннего богослужения нет. Храм открыт с 10 часов.
Освящение пасхальной снеди:
27 апреля - каждый час с 12 до 15 часов.
28 апреля - по окончании ночного богослужения, затем в 11, 12 и 13 часов.
Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
с. Белогорье, ул. Мухина, 44, тел. 8-924-440-50-05
27 апреля, Великая Суббота
08.00 Божественная литургия.
23.00 Полунощница.
Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
28 апреля, ПАСХА ХРИСТОВА
Утреннего богослужения нет. Храм открыт с 10 часов.
Освящение пасхальной снеди:
28 апреля - по окончании ночного богослужения, затем в течение дня (в 09.00, 11.00, 13.00, 15.00).
Храм благоверного князя Александра Невского
с. Игнатьево, ул. Советская, 3, тел. 8-914-581-25-08
27 апреля. Великая Суббота
09.00 Божественная литургия.
22.00 Чтение Деяний святых апостолов.
23.00 Полунощница.
28 апреля, ПАСХА ХРИСТОВА
00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений
Утреннего богослужения нет. Храм открыт с 11 часов.
Освящение пасхальной снеди:
27 апреля - каждый час с 13 до 15 часов,
28 апреля - по окончании ночного богослужения, затем - в течение дня с 11 до 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU