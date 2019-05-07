Амурчанка Варвара Виговская: Я отдала военкому свой паспорт, а он его вернул

Их остается все меньше - ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Все меньше тех, кто может сам рассказать о том, что происходило тогда не только на фронте, но и в тылу. Одна из них - Варвара Артемьевна Виговская. Вдова фронтовика, сама ветеран войны и ветеран труда.

С мужем Варвара Артемьевна познакомилась уже после войны.

- Я так думала: пока война не закончится - никаких замужеств! Я вообще не хотела замуж идти, бойкая была такая, - вспоминает Варвара Артемьевна. - Секретарь нашей партийной организации потом смеялся, говорил: «Ну, Варя, хотели мы тебя в депутаты, а ты вот что наделала! Уже голосовать за тебя хотели, а ты замуж вышла».

«Ты нам здесь нужна»

Но еще до того как познакомиться с мужем-фронтовиком, Варвара Артемьевна сама хотела попасть на войну. В 1944 году 20-летней девушкой она устроилась работать в сельсовет села Красное Хабаровского края. Причем устроилась случайно - пришла в сельсовет прописываться.

- За председателя там была старушка малограмотная, Анастасия Трифоновна. Ее все звали Настенька: «Вон Настенька идет». Были мы с ней вдвоем, больше никого не было в сельсовете, - продолжает Виговская. - Я по совместительству и налоговым агентом была, и начальником военно-учетного стола, и секретарем сельсовета, и председателя, бывало, замещала. И вот как-то позвонили мне из военкомата - мобилизация. Надо набрать 20 человек 1924-1925 годов рождения. Воевать с Японией.

Собрала Варвара Артемьевна 10 девушек и повела их в военкомат - пешком, 15 километров. Их отправили на комиссию, а Виговская собрала их паспорта, да и свой положила в общую кучку. Она ведь тоже была 1924 года рождения.

Варвара Артемьевна Виговская и ее награды.Фото: Личный архив героя публикации

- Отдала паспорта военкому, он посмотрел, мой паспорт принес обратно. Говорит: «Ты нам здесь нужна. Как работала, так и работай». Так я и не попала в армию. А девушки прошли комиссию, но одна оказалась беременной. Надо мной все смеялись: «Ты так нам армию размножишь, беременных берешь!» Я-то откуда знала, что там уже «червячок» есть, - улыбается Варвара Артемьевна.

«Он меня присмотрел»

А вот муж Варвары Артемьевны, Алексей Васильевич Виговский, повоевать успел. Он 10 лет прослужил на флоте. Когда началась война с Японией, был старшиной катера. Его судно получило пробоину, начало тонуть. Два часа Алексей Васильевич пробыл в холодной воде, но, к счастью, на помощь пришел другой катер. Мужчину спасли и отправили в госпиталь.

- Потом его перевели в Николаевск-на-Амуре, в село Красное - там часть была. Он здесь служил, дослужил до 1948 года, - вспоминает Варвара Артемьевна. - Воинская часть была напротив сельсовета. Он меня присмотрел, мы познакомились. 3 сентября закончилась война, а мы где-то в декабре уже поженились.

А в 1946-м родился их первый сын. Всего Виговские вырастили и воспитали четверых детей. Два сына - офицеры, закончили ДВОКУ. Один из внуков - генерал в Южно-Сахалинске. Целая военная династия! К слову, Варвара Артемьевна сама почти 30 лет проработала в ДВОКУ. «Пять генералов пережила», - смеется амурчанка. Работала в автомобильно-бронетанковой части - так что знает толк еще и в танках и бронетранспортерах!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурчанки на войне

И все-таки женщины тоже отличились в годы Великой Отечественной войны. Их имена до сих пор помнят земляки.

Это, к примеру, легендарная «ночная ведьма» Нина Распопова. Родилась и выросла Нина Максимовна в амурском поселке Магдагачи. Немного поучившись в благовещенском горнопромышленном техникуме, Распопова поехала в Хабаровск, где поступила в летное училище.

Нина Распопова. Фото: amurarhiv.ru

Когда началась война, она написала рапорт - просила отправить ее на фронт. В годы Великой Отечественной войны Распопова командовала звеном бомбардировщиков. На счету «ночной ведьмы» 857 успешных боевых вылетов. За ее заслуги Нине Максимовне в 1946 году присвоили звание Героя Советского Союза. И это не считая других орденов и медалей! После войны Нина Максимовна жила в Подмосковье, но свою малую родину не забывала и часто приезжала в Амурскую область. Скончалась она на 96-м году жизни - в июле 2009-го.

Еще одна амурчанка с героическим военным прошлым - Нина Валериановна Релина. Она родилась в старинном уральском городе Реж Свердловской области 18 апреля 1922 года. После школы поступила в Свердловский горный институт, но ушла с третьего курса в 1941 году - добровольцем на фронт. Нина Валериановна - радист первого класса 87-го отдельного полка связи войск ПВО, помощник командира взвода.

Нина Релина награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», Серебряной и Золотой медалями Фонда мира, Почетными знаками государственных и ветеранских организаций СССР и России. Кроме того, она стала почетным гражданином Благовещенска и написала текст гимна нашего города.

Нина Релина. Фото: amurarhiv.ru

И это лишь те, кто постоянно на слуху. А сколько их было всего, тех, о ком помнят сейчас, пожалуй, только родственники? Например, участница войны с Японией Александра Ивановна Медведева. Ее призвали в советские ВВС в 1942 году, она прослужила на Сахалине до 1948 года. Или труженица тыла Мария Алексеевна Мёд, награжденная медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В июле 1942 года ее муж погиб на фронте. Женщина осталась с пятью детьми на руках. Младшему - всего 6 месяцев. Но она смогла не только выжить сама, но и поднять детей. Однажды ей предложили отдать их в детдом. Ответила «советчикам» коротко: «Буду умирать, но детей в детдом не отдам». О судьбах этих и других жителей Приамурья в годы войны можно узнать на выставке «Образы памяти» в Доме ремесел. Выставка работает до 12 мая.