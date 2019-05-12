Как амурчане спасали собаку, застрявшую на острове между Россией и Китаем

В Приамурье развернулась целая спасательная операция с участием пограничной службы - а все ради одной собаки. Малышка (так ее зовут) застряла на острове Полуденном в Михайловском районе. Несколько дней собака лаяла, пытаясь привлечь внимание людей на «большой земле». И амурчане ее заметили. Вот только помочь ничем не могли - остров находится на границе между Россией и Китаем, а в пограничную зону людям заходить нельзя. Амурчане предполагают, что собака мола прийти на остров по льду, а когда он растаял, вернуться обратно не получилось - люди видели, как она прыгала в воду и пыталась плыть, но было слишком холодно.

К счастью, на призыв о помощи откликнулось Пограничное управление ФСБ России по Амурской области. Недалеко от острова находится село Поярково, где есть пограничный пост. Его сотрудники поехали сами вызволять собаку с острова. Вот только все оказалось не так просто.

В первый день на остров пограничники приехали уже ближе к вечеру. Вскоре стемнело, поэтому продолжить поиски решили, когда будет светло. И нашли! Вот только пугливое животное в руки им не далось. Зато Малышку хотя бы получилось покормить, чтобы собака дождалась волонтеров - им разрешили приехать на остров со специальной ловушкой.

Все это время за судьбой собаки амурчане следили в соцсетях и мессенджерах, где волонтеры рассказывали о ситуации.

- 1 мая утром мне позвонил пограничник и сказал, что мы сегодня поедем на остров, мол, генерал дал установку, чтобы на острове собаки не было. Готовьтесь, мол, мы ее привезем - вы заберете, - рассказывает Татьяна Дудникова, методист районной библиотеки и волонтер-зоозащитник. - Я начала искать место для собаки. После обеда связалась с пограничниками - собаки опять нигде нет…

Как в итоге Малышка смогла выбраться с острова, знает только она сама. Но, увы, не расскажет. Впрочем, факт остается фактом, через пару дней ее заметили уже не на острове, а на «большой земле» в районе элеватора (он находится наискосок от Полуденного). Все это время Татьяна себе места не находила. В самом разгаре подготовка к Дню Победы, она - координатор «Бессмертного полка». Забот и так хватает, а тут еще мысли о том, что на острове, возможно, погибает живое существо. К счастью, все обошлось.

Сейчас Малышку волонтеры хотят стерилизовать, социализировать и пристроить в добрые руки.Фото: Предоставлено очевидцем

- По фотографии собаку опознала одна женщина. Она кормит собачку, которую в свое время выбросили люди. У нее были щенки - мальчика в свое время она пристроила, а девочка эта осталась. Малышке нет еще и года, - рассказывает Татьяна.

Сейчас Малышку волонтеры хотят стерилизовать, социализировать и пристроить в добрые руки, чтобы она больше не бродила сама по себе где попало и снова не оказалась в беде. На передержку ее могут взять в Благовещенск, здесь же, в приюте «Остров спасения», есть услуги по социализации животных. Собака хоть и неагрессивна, но немножечко диковата. Еще бы - такое пережить!