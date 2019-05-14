Можно ли превратить старинные благовещенские дома в элитные особняки?

Благовещенск - город старинный, и в его исторической части до сих пор очень много зданий, которым по сто лет, а то и больше. Многие из них - обычные деревенские «деревяшки», но есть и вполне добротные с виду каменные и кирпичные дома.

Глядя на такие домики, невольно думаешь: вот взять бы кредит, да как отреставрировать! Чтобы можно было потом хвастаться - мол, я живу в столетнем особняке! Заманчиво звучит ведь? Однако мой пыл все же охладили знающие люди.

Восстанавливать - дорого

Благовещенский бизнесмен и политик Виктор Черемисин восстановил два исторических здания в городе - бывший особняк гамбургского предпринимателя Генриха Людерса в районе НИИ патологии дыхания (читайте об этом здесь) и здание первого почтамта в области на улице Ленина в районе горпарка, где сейчас находится Россельхозбанк. По его словам, восстановление старинных зданий - дело невероятно затратное.

В Благовещенске есть примеры восстановленных старинных домов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Гораздо дешевле построить новое, чем восстановить здание до нормального состояния с хорошим уровнем реставрации. Как вы понимаете, это памятники - существует много условностей, много требований. Плюс ко всему приходится все проектные решения приспосабливать к существующему зданию. С технической точки зрения это достаточно сложно, - рассказал бизнесмен.

Стоимость работ даже сложно представить. Даже если сами остатки здания можно приобрести по бросовой цене, земельный участок под ним может влететь в копеечку. Не говоря уже о стоимости проекта и непосредственно реставрационных работ.

Вторая жизнь

Примеры подобной реставрации уже есть: и дом Людерса, и бывший почтамт, и двухэтажное здание на углу улиц Горького и Богдана Хмельницкого, и другие. Модернизировать старые дома не стоит, считают специалисты. Нужно заниматься реставрацией, но аккуратно и бережно.

- Как у нас делается: старый красивый дом берут, все убранства кувалдой сносят, сайдингом обшивают - это не выход. Такие дома нужно приводить в первоначальный вид. Тот же дом на Горького - Богдана Хмельницкого. Его оштукатурили, но постарались сохранить элементы. У здания вторая жизнь, можно сказать, - рассказал архитектор и дизайнер Роман Демьянков.

Дом на Горького - Богдана Хмельницкого оштукатурили, но постарались сохранить элементы. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Красиво, но неуютно

У старых зданий есть одна существенная проблема - в них, как правило, нет современных коммуникаций. Прокладывать водопровод, канализацию, электричество приходится с нуля. Кроме того, подключиться к общегородским сетям достаточно сложно и дорого.

Отсюда вытекает не очень радужный вывод: старые дома слишком… старые. Современному человеку жить там будет попросту неуютно. Не говоря уже о какой-то элитности.

- Сегодняшние требования и требования тех лет, когда они строились, очень разнятся. Не только инженерные, но и эстетические. Сегодняшнее элитное жилье предполагает максимальное остекление, открытые пространства и так далее. Исторические дома поделены стенами, у них небольшие окна, потому что строители заботились об экономии на отоплении. Стены очень толстые по сегодняшним временам. Хотя это эффективно с точки зрения терморегулирования, - считает Виктор Черемисин.

А эти руины несколько лет уже "находятся на реставрации". Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Денежный вопрос

Случаи «спасения» старых домов у нас, к сожалению, пока что единичные. И превращают их не в жилые дома, а в коммерческую недвижимость. И всё из-за той самой дороговизны, о которой шла речь в начале материала. Человек, вложивший деньги в покупку и реставрацию дома, вполне естественно хочет свои затраты возместить.

Во многих странах существуют специальные программы, стимулирующие реставрацию исторических зданий, например, налоговые льготы для инвесторов.

- Во многих государствах подобные здания передаются инвесторам на условиях полного проектного их восстановления в течение нескольких лет. Кажется, что это «замануха» такая: взял дом почти бесплатно и семь лет делай. Но на самом деле нет. Это очень дорогие такие игрушки. Восстановление должно быть в соответствии с проектом, утвержденным министерством культуры и агентством по охране памятников, оно должно совпадать с планом календарным, который будет прописан. Так что это никакая не халява, это серьезные финансовые вложения и достаточно короткие сроки, - говорит Виктор Черемисин.

Но пока таких механизмов у нас нет. Многие интересные старые дома исчезнут с лица Благовещенска. Например, довольно-таки необычный дом на углу улиц Мухина и Горького. Двухэтажку из красного кирпича уже начали разбирать.

Многие интересные старые дома исчезнут с лица Благовещенска. Например, довольно-таки необычный дом на углу улиц Мухина и Горького. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КСТАТИ

Из старинных домов - старинную улицу

Старые дома можно собрать в целую историческую улицу, считает Виктор Черемисин. Для этого их можно переносить с одного места в другое. Например, сейчас разрабатывается проект переноса двухэтажного дома, который находится в районе перекрестка улиц Зейской и Калинина. Это не просто здание, это первая гостиница в Амурской области - постоялый двор «Амур».

- Этот проект поддерживает губернатор, создана рабочая группа. Но очень сложный технически проект. Мы хотим перенести здание целиком, потому что оставлять его там нельзя по многим причинам. Разрушать его жалко и не нужно. Сейчас мы ищем пути, как это можно сделать. Мы хотели перенести в сквер по диагонали - возле института патологии дыхания. Но проблемы с федеральными структурами таковы, что этот вариант может не получиться, - рассказал бизнесмен.

Подобная историческая улица может стать не только туристическим аттракционом, но и наглядным пособием для школьников и студентов.

Кстати, подобный опыт в Благовещенске уже есть: коллекционер и любитель старины Александр Лещенко восстанавливает в Горпарке городскую усадьбу, перенесенную сюда с улицы Амурской.

Это первая гостиница в Амурской области - постоялый двор «Амур». Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

До конца года в Благовещенске снесут 40 ветхих домов

В Амурской области в начале апреля утвердили новую программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Она рассчитана на шесть лет - с 2019 по 2025 год. В программу включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

По данным портала «Реформа ЖКХ», в Благовещенске с января 2012 года признаны аварийными 63 дома, в которых проживают 538 человек. По информации мэрии Благовещенска, до конца года в городе разберут около 40 расселенных домов.