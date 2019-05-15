2019-05-15T13:43:20+03:00
Общество

Ни машины, ни недвижимости: амурский депутат заработал за год 3 копейки

Самым «бедным» в Заксобрании Приамурья стал депутат Сергей Труш
Юлия ГОМАН
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Сергей Труш личность в Благовещенске и Приамурье известная.Сергей Труш личность в Благовещенске и Приамурье известная.Фото: Юлия ГОМАН
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Народные избранники в Амурской области отчитались о своих доходах за 2018 год. И оказалось, что меньше всего в Законодательном собрании региона заработал депутат от ЛДПР Сергей Труш. Он указал в графе «Декларированный годовой доход» всего 3 копейки. Также, судя по отчету, в собственности у депутата нет ни недвижимости, ни машин, а вот в пользовании находится всего одна квартира, и та явно не царские хоромы - площадью 49,1 «квадрата».

К слову, Сергей личность в Благовещенске и Приамурье известная. Дизайнер и депутат Сергей Труш благодаря своей откровенности часто становится героем публикаций в СМИ. К примеру, в 2017 году он вместе с другими экспертами раскритиковал новую детскую площадку, построенную на набережной Амура на бюджетные деньги. Также довольно часто он выкладывает видеоролики на своей странице в «Инстаграме», где довольно резко высказывается на разные обсуждаемые темы. К примеру, о мусорной реформе.

А однажды он оказался на страницах газет, когда пришел на помощь лошади. Лошадь сбежала с бывшей юннатки и бегала по городу, где на нее пытались напасть собаки, да и машин бедное животное испугалось. Но Сергею удалось ее поймать и вернуть хозяевам.

В Благовещенске депутат поймал сбежавшую лошадь.

Как признался после истории с лошадью журналисту «КП-Благовещенск» сам депутат, ему на подобные ситуации везет. То погонится за грабителем, вырвавшим у девушки на улице сумочку, то - за поджигателем магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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